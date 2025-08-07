Vụ việc này được bác sỹ Lab Panda, một người có sức ảnh hưởng ở Thái Lan, phanh phui trên mạng xã hội. Các tài liệu y tế, hồ sơ bệnh án tại bệnh viện nói trên được sử dụng làm túi đựng loại bánh crepe giòn - món ăn này được biết đến ở Thái Lan với tên gọi Khanom Tokyo.

Tên bệnh viện gây ra sự cố chưa được tiết lộ. Đây là cơ sở y tế tư nhân ở tỉnh Ubon Ratchathani.

Theo bác sỹ Lab Panda, thông tin bệnh nhân được hiển thị rõ ràng trên bao bì đựng bánh Khanom Tokyo; chẳng hạn thông tin bệnh nhân nam nhiễm virus viêm gan B . "Tôi có nên tiếp tục ăn không, hay thế là đủ rồi?", Lab Panda nói.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được dùng làm giấy gói thực phẩm bán trên đường phố. (Ảnh: Facebook)

Bệnh viện bị chỉ trích dữ dội sau khi bài đăng của bác sỹ Lab Panda lan truyền với 33.000 lượt phản hồi và 1.700 bình luận. Ngày 1/8, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (PDPC) của chính phủ báo rằng họ đã áp mức phạt 1,21 triệu baht (981 triệu đồng) đối với bệnh viện vì vi phạm luật dữ liệu.

Cuộc điều tra của ủy ban phát hiện ra rằng hơn 1.000 tập tin lẽ ra phải được bảo vệ đã bị rò rỉ trong quá trình tiêu hủy tài liệu . Bệnh viện thuê một doanh nghiệp gia đình nhỏ làm công tác tiêu hủy hồ sơ nhưng không giám sát quá trình này. Thay vì tiêu hủy, đối tác này lại mang các tài liệu về nhà và không báo cho bệnh viện sau khi chúng bị rò rỉ.

Họ đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Thái Lan, trong đó quy định rằng các bác sỹ và tổ chức xử lý dữ liệu y tế có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin. PDPC cũng phạt chủ doanh nghiệp xử lý giấy tờ số tiền 16.940 baht (13,7 triệu đồng).

Bệnh viện thuê một doanh nghiệp tiêu hủy hồ sơ bệnh nhân, nhưng họ đã không làm vậy. (Ảnh: Facebook)

Dưới bài đăng của Lab Panda, nhiều người gay gắt chỉ trích bệnh viện: “Cần coi trọng thông tin cá nhân của người bệnh nhiều hơn. Bệnh viện cần bị kiện ra tòa và thu hồi giấy phép hoạt động".

Một số người khác bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm: “Người mua nên tẩy chay những cửa hàng sử dụng túi tái chế như thế này. Người bán muốn cắt giảm chi phí mặc dù biết điều đó không an toàn. Các tài liệu y tế nên được tiêu hủy thay vì đem bán”; “Virus viêm gan B khó có thể lây truyền qua giấy. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng giấy đã qua tay không biết bao nhiêu bàn tay và độc tố bị nhiễm vào mực in”...



