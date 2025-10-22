Đem điện thoại con đi sửa, bà mẹ TP.HCM đọc 2 chữ mà suy sụp: Xin lý giải vì sao con có ý nghĩ đó!

Trong một lần đưa điện thoại của con trai đi sửa, một bà mẹ TP.HCM vô tình biết được mật khẩu và mở Zalo của con. Những gì hiện ra khiến chị choáng váng: trong danh bạ, con lưu tên ba là “Bully”, mẹ là “The Bit**” (những từ mang ý nghĩa thô tục).

Càng sốc hơn khi chị đọc đoạn chat giữa con và bạn cùng lớp: những câu đùa cợt, châm chọc cô giáo, xen lẫn thứ tiếng lóng đầy phản cảm, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một học sinh giỏi, trầm tính, ngoan ngoãn mà thầy cô, bạn bè vẫn khen ngợi.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận của các phụ huynh.

“Bình thường con là học sinh giỏi nhất lớp, được cô khen bạn quý, nhưng về nhà lại lạnh nhạt, không muốn nói chuyện với bố mẹ dù chúng tôi luôn quan tâm, chăm lo từng việc nhỏ nhất. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi con mình lại nghĩ về ba mẹ như vậy”, người mẹ chia sẻ, giọng nghẹn ngào.

Những cú sốc không của riêng ai

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận của các phụ huynh. Có người bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đó là hành vi vô lễ, phản giáo dục, chứng tỏ đứa trẻ được nuông chiều quá mức, hoặc cha mẹ không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Họ khẳng định nếu là mình, chắc chắn sẽ “dạy lại” con cho ra lẽ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh bày tỏ sự thấu hiểu hơn. Một người mẹ khác viết: “Đừng vội gán con với hai chữ ‘mất dạy’. Thật ra, tất cả chúng ta, những ông bố bà mẹ đang đọc bài này đều không biết hết con mình nghĩ gì trong đầu, cho đến khi sự việc bất ngờ xảy ra". Nhiều người cho rằng, ở tuổi mới lớn, trẻ thường có những cảm xúc bộc phát, suy nghĩ cực đoan, và đôi khi dùng những từ ngữ sốc để thể hiện sự phản kháng, chứ chưa hẳn mang ý xấu với cha mẹ.

Một ý kiến khác lại cho rằng, đằng sau sự việc ấy là một quá trình tích tụ lâu dài giữa cha mẹ và con cái. “Nhiều bố mẹ tưởng là đang quan tâm, nhưng thật ra lại đặt lên vai con quá nhiều kỳ vọng. Có khi sự yêu thương của người lớn lại trở thành áp lực, khiến con thấy ngột ngạt và muốn tìm cách phản kháng mà không dám làm trực diện".

Câu chuyện cũng làm lộ ra một thực tế đáng suy ngẫm: không ít trẻ sống hai mặt, ngoan ngoãn, đạt thành tích tốt ở trường, nhưng lạnh lùng và xa cách ở nhà. Một giáo viên cho biết, đó là biểu hiện của sự tách biệt cảm xúc: Các em có thể tuân thủ quy tắc ở trường vì sợ bị phạt, vì muốn được công nhận nhưng lại không cảm nhận được sự kết nối thật sự với cha mẹ. Khi bị áp lực hoặc mâu thuẫn nội tâm, các em chọn cách ‘xả’ trên mạng.

Việc đặt biệt danh cho bố mẹ, có thể là cách đứa trẻ giải tỏa cảm xúc bị kìm nén nhưng đáng để người lớn suy ngẫm: liệu trong quá trình nuôi dạy, đã có lúc nào tình yêu thương bị biến dạng thành kiểm soát hoặc những kỳ vọng vô tình trở thành gánh nặng?

Bình tĩnh gỡ từng nút rối

Các chuyên gia tâm lý đều đồng tình: trong những tình huống như vậy, điều quan trọng nhất là bình tĩnh. Đừng vội quát mắng, cũng đừng hỏi “vì sao con dám gọi mẹ như thế?”. Sự giận dữ chỉ khiến khoảng cách thêm sâu. Thay vào đó, cha mẹ nên tạm lùi lại, quan sát và chọn thời điểm thích hợp để trò chuyện.

Một phụ huynh từng trải chia sẻ: “Tôi đã thử viết thư cho con, mỗi ngày chỉ vài dòng nói về cảm xúc thật của mình, về tình yêu dành cho con. Cuối thư luôn có câu ‘Mẹ yêu con nhiều lắm’. Ngày nào con cũng đọc và có hôm còn rơi nước mắt. Chính cách giao tiếp gián tiếp đó giúp hai mẹ con hiểu nhau hơn".

Ảnh minh họa

Với trẻ đang trong độ tuổi dậy thì, thư từ hoặc nhật ký trao đổi đôi khi hiệu quả hơn lời nói. Khi trò chuyện, giọng điệu áp chế, dù vô thức cũng khiến trẻ khép lại. Thay vì phán xét, hãy hỏi con một cách chân thành: “Con lưu như vậy nghĩa là gì? Ba mẹ có điều gì làm con tổn thương không?” và lắng nghe trọn vẹn câu trả lời, dù có thể đau lòng.

Câu chuyện của người mẹ TP.HCM không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là bài học chung cho nhiều cha mẹ hiện đại. Trong hành trình nuôi con, tình yêu thương đôi khi biến thành sự kiểm soát vô hình: lo từng bữa ăn, giấc ngủ, điểm số, quan hệ bạn bè… mà quên rằng con cần một không gian để thở, để được là chính mình.

Trẻ có thể vấp ngã, nổi loạn, thậm chí nói những lời khiến người lớn đau lòng nhưng đó cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Như một đống dây rối, càng nóng vội càng rối thêm. Chỉ khi cha mẹ đủ bình tĩnh, kiên nhẫn và khiêm tốn, sợi dây kết nối ấy mới được gỡ dần từng nút.

Mỗi cú sốc như vậy, nếu được nhìn nhận bằng tình yêu thương thay vì phán xét, sẽ trở thành một bước ngoặt để gia đình học lại cách hiểu nhau không phải bằng lời mắng mà bằng những cuộc đối thoại thật lòng.