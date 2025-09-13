Đem cả trăm triệu m3 CO2 chôn xuống đáy biển, láng giềng Việt Nam ngay lập tức thu về "kho báu" khủng

Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho biết, dự án thí điểm lưu trữ carbon ngoài khơi đầu tiên của nước này tại lòng chảo cửa sông Châu Giang đã đạt cột mốc quan trọng: Tổng cộng hơn 100 triệu m³ CO₂ đã được lưu trữ an toàn dưới lòng đất, tương đương lượng carbon hấp thụ bởi gần 2,2 triệu cây xanh.

Theo CNOOC, thay vì để khí CO₂ thoát ra ngoài trong quá trình khai thác dầu – vừa gây ăn mòn thiết bị, vừa làm gia tăng phát thải – dự án đã ứng dụng công nghệ mới: nén và bơm CO₂ vào các tầng địa chất sâu hơn 1.200 mét dưới đáy biển. Phương pháp này vừa giúp gia tăng khả năng thu hồi dầu, vừa đảm bảo lưu trữ carbon lâu dài và an toàn.

Kết quả này đánh dấu việc Trung Quốc đã làm chủ công nghệ, thiết bị và năng lực kỹ thuật trong lĩnh vực lưu trữ CO₂ ngoài khơi – vốn được coi là một trong những giải pháp tiên tiến và thách thức nhất trong ngành năng lượng hiện nay.

Trung Quốc hiện đặt mục tiêu đạt đỉnh phát thải trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Dự án lưu trữ carbon ngoài khơi quy mô lớn này được xem là một đột phá quan trọng, giúp nước này tiến nhanh hơn tới mục tiêu phát triển xanh và kinh tế carbon thấp.

Trong thập kỷ tới, nước này dự án dự kiến sẽ bơm hơn 550 triệu m³ CO₂ vào các tầng chứa dưới đáy biển, đồng thời giúp tăng sản lượng dầu thô thêm khoảng 200.000 tấn.

Các chuyên gia đánh giá, việc Trung Quốc triển khai thành công dự án này không chỉ mang ý nghĩa nội địa, mà còn tạo ra một hình mẫu cho các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực khai thác dầu khí.

Với bước đi này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyết tâm trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ năng lượng sạch, đồng thời mở ra hướng đi mới trong nỗ lực giảm phát thải toàn cầu và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tham khảo: CGTN﻿