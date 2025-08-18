DeepSeek trải qua "cuộc khủng hoảng tuổi trung niên" chưa từng có: Ngày đặt dấu chấm hết đang rất gần?

Truyền thông Trung Quốc đưa tin DeepSeek R2 đã buộc phải hoãn lại do vấn đề chip. Đã 7 tháng trôi qua kể từ khi R1 ra mắt, và R2 ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025.

So với mức độ phổ biến vào thời điểm ra mắt, DeepSeek hiện đã kém phổ biến hơn trên mạng xã hội. Dữ liệu cho thấy lượt tải xuống cũng giảm, và nhiều người dùng đã phàn nàn về vấn đề ứng dụng này.

DeepSeek giảm nhiệt

QuestMobile đã đề cập trong "Danh sách giá trị ứng dụng AI trong quý 2 năm 2025" rằng lượt tải xuống trung bình hàng tháng của DeepSeek đã giảm mạnh từ 81,113 triệu trong quý 1 xuống còn 22,589 triệu, giảm hơn 70%.

Sự suy giảm về lượt tải xuống của người dùng và lượt truy cập trang web chính thức là một thực tế không thể tránh khỏi. Bản thân DeepSeek là một mô hình mã nguồn mở, và nền tảng công nghệ cốt lõi của nó được sử dụng rộng rãi trên nhiều nền tảng của bên thứ ba. Miễn là các nhà sản xuất nền tảng lớn tích hợp mô hình lớn của DeepSeek, người dùng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ do DeepSeek cung cấp ngay cả khi họ không truy cập trang web chính thức hoặc tải xuống.

Nói cách khác, có rất nhiều tình huống ứng dụng không được phản ánh trực tiếp trong dữ liệu và giá trị thực tế của chúng vượt xa những gì có thể phản ánh qua dữ liệu tải xuống. Tất nhiên, so với mức độ phổ biến ban đầu, mức độ phổ biến của DeepSeek đang giảm dần, đây là một sự thật không thể chối cãi. Sự biến động về mức độ phổ biến của nó là kết quả của nhiều yếu tố.

Khi DeepSeek mới ra mắt, những tính năng mới lạ và hiệu suất vượt trội trong việc hiểu ngữ nghĩa và suy luận logic đã thu hút đông đảo người dùng dùng thử. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm giác mới lạ của người dùng giảm dần, đây là hiện tượng bình thường.

Mặt khác, việc đào tạo và lập luận của DeepSeek đòi hỏi khả năng tính toán khổng lồ, và việc Hoa Kỳ kiểm soát xuất khẩu chip hiệu suất cao đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán. Đồng thời, chip nội địa đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn quy trình. Với tiền đề này, việc lặp lại mô hình của DeepSeek chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Do đó, việc phát hành phiên bản mới sẽ bị trì hoãn và sản phẩm không thể tiếp tục giới thiệu những điểm nổi bật và tính năng mới, do đó sự chú ý của người dùng và sức nóng thảo luận sẽ tự nhiên giảm xuống.

Người dùng đã lý trí hơn trước

Hơn nữa, thị trường mô hình quy mô lớn hiện nay có tính cạnh tranh cao và đang phát triển mạnh mẽ. DeepSeek không còn là đơn vị độc quyền, và thị phần của công ty đang bị đe dọa bởi các đối thủ cạnh tranh, dẫn đến tình trạng người dùng có xu hướng rời bỏ.

Độ phổ biến của DeepSeek bị giảm, ở một mức độ nào đó, cũng phản ánh rằng thái độ của người dùng đối với sự đổi mới công nghệ đang dần trở lại lý trí.

Trên thực tế, từ sự xuất hiện sớm của ChatGPT cho đến sự kinh ngạc toàn cầu của DeepSeek, sự phổ biến của các mô hình lớn đã gây ra một cơn sốt trên thị trường, dẫn đến sự cường điệu và thậm chí là những tuyên bố phi thực tế. Bản chất nội địa của DeepSeek đặc biệt dẫn đến một số người cho rằng AI Trung Quốc vẫn "vượt xa" các nước phát triển.

Ngày nay, người dùng đã hiểu sâu hơn về công nghệ mô hình quy mô lớn và không còn chạy theo xu hướng. Thay vào đó, họ tập trung hơn vào hiệu suất sản phẩm thực tế, trải nghiệm người dùng và giá trị lâu dài. Sự trở lại hợp lý này thực sự sẽ đi kèm với sự sụt giảm lưu lượng truy cập vào DeepSeek, nhưng nó cũng sẽ thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp xem xét sự phát triển của trí tuệ nhân tạo một cách lý trí hơn.

Những đột phá về công nghệ trong các mô hình lớn chắc chắn là quan trọng, nhưng việc triển khai chúng trong các tình huống ứng dụng thực tế và hiện thực hóa chuyển đổi giá trị thương mại mới là chìa khóa quyết định sự phát triển bền vững của chúng.

Một thực tế không thể chối cãi là quá trình thương mại hóa nhiều mô hình lớn, bao gồm cả DeepSeek, vẫn còn tương đối chậm. Các ứng dụng cụ thể vẫn tập trung vào các kịch bản tương đối đơn giản như viết và tạo nội dung, hỏi đáp đơn giản, và sự ra đời của một siêu ứng dụng cấp quốc gia vẫn còn rất xa vời.

Mặc dù các mô hình lớn như DeepSeek đã được áp dụng trong các lĩnh vực tương đối phức tạp như tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp, nhưng vẫn còn những vấn đề như độ chính xác không đủ và khó đảm bảo an ninh dữ liệu khi xử lý các vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực này.

Đây có phải tín hiệu đáng lo?

Sự suy giảm mức độ phổ biến của DeepSeek và thậm chí là "khủng hoảng tuổi trung niên" của nó thực ra không phải là điều xấu.

Điều này sẽ giúp loại bỏ bong bóng, khuyến khích các công ty và nhà phát triển tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, tối ưu hóa sản phẩm và tập trung vào việc triển khai AI trong các tình huống ứng dụng thực tế, chuyển từ lễ hội khái niệm sang nuôi dưỡng giá trị sâu sắc.

Mặc dù các mô hình nội địa lớn bao gồm DeepSeek đang phải đối mặt với áp lực về mặt thương mại hóa và hạn chế về chip, nhưng Trung Quốc vẫn đặt niềm tin vào các công cụ này. Một mặt, Trung Quốc có nhóm người dùng Internet lớn nhất thế giới, cung cấp dữ liệu đào tạo khổng lồ cho các mô hình lớn.

Mặt khác, họ có rất nhiều kịch bản số trong các ngành công nghiệp như công nghiệp, y tế và tài chính, đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm tự nhiên cho các ứng dụng AI. Hơn nữa, sự phát triển hoàn thiện của các nền kinh tế số như thương mại điện tử và mạng xã hội đã cho phép công nghệ AI nhanh chóng chuyển đổi thành giá trị thương mại. "Hiệu ứng quy mô" này là một lợi thế mà các quốc gia khác khó có thể sao chép.