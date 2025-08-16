Sét đánh liên tiếp vào giá nóc của một chiếc xe điện BYD Song Plus. Vụ việc được đánh giá là một trong những sự cố nghiêm trọng, tạo ra những tia điện cực mạnh vào không khí. Sự việc xảy ra tại khu vực dịch vụ Thiết Sơn ở Bắc Hải, thuộc Quảng Tây, Trung Quốc, được camera hành trình của các xe gần đó ghi lại.

Thoát nạn sau 3 cú sét liên tiếp

Mặc dù chiếc SUV bị sét đánh ba lần liên tiếp, nhưng chỉ có hai điểm sét đánh trên nóc xe không nguyên vẹn, phần còn lại của ngoại thất đều bình thường. Tài xế cũng an toàn bên trong xe và thoát ra ngoài mà không bị thương.

Sau vụ việc, các kỹ thuật viên đại lý chia sẻ với giới truyền thông Trung Quốc rằng cuộc kiểm tra toàn diện không phát hiện hư hỏng nào ở bộ pin, bộ điều khiển điện hay động cơ của xe - những bộ phận cốt lõi của hệ thống truyền động.

Trước đó, BYD Song Plus đã nổi lên là mẫu xe xuất khẩu ô tô hàng đầu của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025, đứng đầu bảng xếp hạng về doanh số, vượt mặt cả các đối thủ trong nước và quốc tế.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của BYD Song Plus nằm ở nền tảng công nghệ động cơ và pin. Với phiên bản hybrid, xe được trang bị hệ thống DM-i độc quyền của BYD, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện, mang đến khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ mà vẫn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Khả năng di chuyển thuần điện ấn tượng giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong thành phố mà không tốn một giọt xăng.

Cả hai phiên bản EV và DM-i đều được trang bị pin Blade Battery - một phát minh mang tính cách mạng của BYD. Loại pin này không chỉ nổi tiếng về độ an toàn cao mà còn có tuổi thọ bền bỉ và khả năng chống chịu va đập tốt hơn các loại pin thông thường, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Nhờ công nghệ này, BYD Song Plus có thể đạt được tầm hoạt động tổng hợp lên tới hơn 1.000 km trên bản DM-i, trong khi bản EV có thể di chuyển trên 500 km sau mỗi lần sạc đầy, xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về quãng đường di chuyển.

BYD Song Plus không chỉ mạnh về hiệu suất mà còn dẫn đầu về công nghệ tiện nghi. Điểm nhấn nổi bật nhất là màn hình cảm ứng trung tâm có khả năng xoay ngang dọc, tích hợp hệ điều hành DiLink thông minh. Màn hình này không chỉ hỗ trợ giải trí mà còn cho phép người dùng điều khiển nhiều chức năng của xe một cách dễ dàng.

Hệ thống hỗ trợ lái xe DiPilot tích hợp hàng loạt tính năng an toàn hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo chệch làn đường, hệ thống camera 360 độ độ phân giải cao, hỗ trợ đỗ xe tự động...

Tại sao ô tô kim loại kín lại an toàn khi bị sét đánh?

Theo các chuyên gia được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông địa phương, nội thất của một chiếc xe thân kim loại kín tạo ra một nơi trú ẩn an toàn đáng ngạc nhiên khi bị sét đánh, nhờ hiệu ứng "lồng Faraday". Hiện tượng này xảy ra khi vỏ kim loại của xe dẫn dòng điện xung quanh bên ngoài cabin và xuống đất một cách an toàn, thay vì xuyên qua người ngồi trong xe.

Theo nguyên lý vật lý, người lái xe và hành khách nhìn chung sẽ được bảo vệ tốt - miễn là họ ở trong xe và tránh chạm vào bề mặt kim loại cho đến khi cơn bão qua hẳn.

Tài xế và hành khách được khuyến cáo nên ở lại trong xe sau khi bị sét đánh, tránh hành động vội vàng bước ra ngoài để kiểm tra thiệt hại. Thay vào đó, các chuyên gia an toàn khuyến nghị nên đợi cho đến khi cơn bão hoàn toàn đi qua rồi mới tìm kiếm sự đánh giá chuyên nghiệp để đảm bảo hệ thống và kết cấu của xe vẫn còn nguyên vẹn.

Các biện pháp an toàn cho người lái xe trong cơn giông bão

Trong trường hợp bị sét đánh trong cơn giông, tài xế được khuyến cáo nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro. Điều này bao gồm việc tắt tất cả các hệ thống điện tử, từ động cơ đến bộ phận âm thanh và radio, để ngăn ngừa hư hỏng hoặc nhiễu điện tiềm ẩn, theo CarNewsChina.

Các ăng-ten nên ngoài cũng nên được thu gọn lại và tất cả cửa sổ đều phải đóng để đảm bảo xe là một không gian hoàn toàn kín, tối đa hóa khả năng bảo vệ như một "lồng Faraday". Các chuyên gia lưu ý rằng những biện pháp này có thể giúp đảm bảo xe truyền tải điện tích an toàn xung quanh người ngồi trong xe và xuống đất.

Sau khi bị sét đánh, các chuyên gia an toàn nhấn mạnh rằng người ngồi trong xe nên ở lại trong xe trừ khi có hỏa hoạn hoặc nguy hiểm đe dọa tính mạng ngay lập tức. Hướng dẫn được khuyến nghị rộng rãi là "đợi 30 phút sau tiếng sét cuối cùng trước khi ra ngoài" để xác định nguy cơ sét đánh tiếp theo đã qua.

Trong vụ việc gần đây liên quan đến chiếc BYD Song Plus, tài xế đã tuân thủ các nguyên tắc nêu trên bằng cách ở trong xe cho đến khi điều kiện an toàn - một quyết định có thể đã góp phần giúp họ thoát nạn an toàn mặc dù bị sét đánh ba lần.



