Đề xuất ứng dụng để tỷ phú trả nợ hộ, ông Elon Musk nói gì: "Xin lỗi tôi không nói vậy"

Hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa, khởi đầu từ một dòng tweet của một người dùng vô danh nào đó trên nền tảng X.

Nếu đang mắc nợ tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước hay chi phí khám chữa bệnh, có lẽ nhiều người sẽ không còn phải đau đầu tìm cách xoay xở nếu ý tưởng này trở thành hiện thực. Một ứng dụng được cho là do tỷ phú Elon Musk đề xuất sẽ cho phép người gặp khó khăn tài chính đăng tải các khoản nợ, sau đó chờ những tỷ phú đang buồn chán lựa chọn và thanh toán hộ.

Ý tưởng này được mô tả hoạt động tương tự một ứng dụng hẹn hò. Thay vì vuốt qua những đối tượng tiềm năng, các tỷ phú sẽ lướt qua danh sách những người đang cần giúp đỡ, xem xét từng khoản nợ rồi quyết định ai là người may mắn được thanh toán hóa đơn.

Từ tiền điện, tiền thuê nhà, chi phí y tế cho đến các khoản vay cá nhân đều có thể được đăng tải lên nền tảng. Người giàu chỉ cần lựa chọn khoản nợ mình muốn trả, còn người mắc nợ thì có thể tiếp tục cuộc sống mà không phải lo lắng về hóa đơn cuối tháng.

Thậm chí, phiên bản lan truyền trên mạng xã hội còn hài hước đề cập đến khả năng người dùng phải mua gói Premium để được ứng dụng ưu tiên giới thiệu tới các tỷ phú. Xem ra, ngay cả cơ hội được người giàu trả nợ hộ cũng có thể cần đến một gói đăng ký trả phí!

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không khó hiểu khi ý tưởng này nhận được sự hưởng ứng, bởi chẳng có mấy người từ chối cơ hội được một tỷ phú xa lạ thanh toán giúp các khoản nợ của mình.

Tuy nhiên, có lẽ ông Elon Musk sẽ phải lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không nói vậy!". Bởi trên thực tế, vị tỷ phú này chưa từng đưa ra đề xuất xây dựng ứng dụng nói trên. Đây chỉ là một câu đùa trên mạng xã hội, sau đó bị gán ghép với tên tuổi của ông.

Người thực sự nghĩ ra ý tưởng này là một tài khoản có tên La-Ndlovu. Ngày 22/10, tài khoản này đăng tải một câu nói bâng quơ về việc tạo ứng dụng để những người đang mắc nợ có thể tìm đến các tỷ phú buồn chán và nhờ họ thanh toán các khoản nợ. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Trò lừa nói trên khởi đầu từ một dòng tweet trên X vào ngày 22-10

Ban đầu, nội dung hoàn toàn không đề cập đến ông Elon Musk, cũng chẳng có kế hoạch kinh doanh hay dự án công nghệ nào đằng sau ý tưởng này. Đơn giản, đó chỉ là một câu đùa về việc người giàu có thể dùng thời gian rảnh rỗi và tài sản của mình để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.

Thế nhưng, khoảng một tuần sau, câu chuyện bắt đầu xuất hiện trở lại với một phiên bản khác. Tên người nghĩ ra ý tưởng ban đầu bị thay bằng ông Elon Musk, biến một câu nói vui vô danh thành đề xuất được cho là đến từ một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới.

Đáng chú ý, không có thông tin tương ứng nào trên tài khoản cá nhân của ông Musk hay từ các hãng truyền thông lớn xác nhận vị tỷ phú này thực sự đưa ra đề xuất nói trên.

Điều thú vị là người nghĩ ra ý tưởng ban đầu gần như chẳng được ai nhớ tên, trong khi người bị gán tên có lẽ còn chưa biết câu chuyện này tồn tại. Chỉ sau một lần thay tên, một câu đùa với hơn 2 triệu lượt xem đã có thêm một nhân vật chính nổi tiếng toàn cầu.

Còn với những người đang mắc nợ, ứng dụng này có lẽ vẫn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Nhưng biết đâu nếu một ngày nó thực sự xuất hiện, sẽ có không ít người sẵn sàng đăng ký tài khoản. Dù sao, mất tiền mua gói Premium vẫn còn dễ chịu hơn phải tự mình thanh toán toàn bộ hóa đơn cuối tháng!