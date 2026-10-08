Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Nội dung về sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

1. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây:

Nâng mức trợ cấp khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai

a) Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập, bị trôi, bị cháy hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế (sau đây gọi chung là thiệt hại do tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn) thì được trợ cấp mức 10.000.000 đồng/suất/lần;

b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị ốm đau, điều trị ngoại trú từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị nội trú tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên cho một lần điều trị thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/thân nhân/lần; chế độ trợ cấp này được thực hiện không quá 02 lần trong một năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ;

c) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết thì được trợ cấp mức 5.000.000 đồng/người.

2. Gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc một trong các trường hợp sau đây, được trợ cấp một năm một lần mức 10.000.000 đồng

a) Gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế;

c) Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết.

Trình tự giải quyết trợ cấp cho thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

3. Trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ cấp khó khăn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này như sau:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (cấp xã) chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã căn cứ đổi tượng, điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tiếp nhận đơn đề nghị của thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, kiểm tra nếu đủ điều kiện, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn gửi đến cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên bằng hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu đối tượng, điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này lập danh sách trợ cấp khó khăn cho hạ sĩ quan, binh sĩ; tổng hợp, báo cáo theo quy định.

4. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều này./.