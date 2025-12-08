Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 và Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị chỉ đạo điều chỉnh một số chế độ phụ cấp từ ngày 01/01/2026, việc hoàn thiện quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo là cần thiết, cấp bách, nhằm bảo đảm tính thống nhất với chủ trương của Đảng, phù hợp mô hình tổ chức mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Tổng cục, cấp huyện, Thanh tra (thanh tra huyện, thanh tra Sở) do kết thúc hoạt động; sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục (Cục có 2 loại: loại 1 và loại 2); sửa đổi chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã cho tương xứng với quy mô, nhiệm vụ mới (Các nội dung về phụ cấp chức vụ lãnh đạo này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị tại Tờ trình số 06-TTr/ĐU ngày 29/10/2025 và Bộ chính trị đã ban hành Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025).

Đề xuất hệ số phụ cấp chức vụ với lãnh đạo cấp xã

Cũng theo Bộ Nội vụ, căn cứ Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định thành 2 mức đối với từng chức danh: các xã, phường, đặc khu thuộc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các xã, phường, đặc khu còn lại; đồng thời căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, dự thảo Nghị định quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05 - 0,1 so với cấp huyện cũ.

Phương án này bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tránh việc hiểu "cấp xã là cấp huyện thu nhỏ", cụ thể như sau:

Về hiệu lực thi hành, dự kiến tiếp tục bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ đến hết thời gian quy định đối với chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định của cấp có thẩm quyền mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị định này.

Đối với chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc đang được bảo lưu (giữ nguyên) hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Nghị định.

Đề xuất hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ

Về điều khoản thi hành, dự kiến đối với chức danh lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục đang được tạm áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc đang được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy thì được áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục loại 2 và được truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Nghị định.

Đề xuất phụ cấp chức vụ lãnh đạo Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ



