Đề xuất quy định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số

Đề xuất sửa đổi tên Nghị định

Bộ Tài chính cho biết, ngày 30/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và bãi bỏ toàn bộ nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP (từ Điều 1 đến Điều 33), do vậy các nội dung quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP hiện chỉ còn áp dụng đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất đổi tên Nghị định thành: "Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số"; đồng thời, sửa đổi phạm vi điều chỉnh do Nghị định số 98/2013/NĐ-CP hiện chỉ còn áp dụng đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm

Bộ Tài chính cho biết, về thẩm quyền cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 52 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 chức danh gồm: (1) Thanh tra viên tài chính; (2) Chánh Thanh tra Sở Tài chính; (3) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Thực hiện Luật Thanh tra, bộ máy quản lý của ngành tài chính không còn các chức danh thanh tra tài chính các cấp. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với chức danh thanh tra tài chính quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 52 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP.

Tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của "Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ" và "Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng thành lập. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất:

Bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với chức danh Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; ap dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với chức danh Chánh Văn phòng Bộ Tài chính: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Bổ sung quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính. Cụ thể:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh có thời hạn theo quy định tại Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thẩm quyền của Công an nhân dân

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định thẩm quyền xử lý vi phạm của Công an nhân dân. Cụ thể:

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

Trưởng Công an cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng An ninh kinh tế có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.



