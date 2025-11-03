Tăng từ 2,97 tỷ lên đến 25 tỷ USD trong 10 năm

Sáng 3/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử .

Chính phủ khẳng định, thương mại điện tử Việt Nam được các tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín đánh giá cao (xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á về quy mô năm 2024 và xếp thứ 5 trên thế giới về tốc độ tăng trưởng năm 2022).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Như Ý

Đáng lưu ý, quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử tăng trưởng nhanh chóng từ 2,97 tỷ USD năm 2014 đến 25 tỷ USD năm 2024, trung bình tăng trưởng 20-30% cả giai đoạn, đóng góp 10% tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước năm 2024.

Thêm vào đó, thị trường này còn là điểm đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp người tiêu dùng Việt Nam trở thành người tiêu dùng toàn cầu, có thể tiếp cận với cả các sản phẩm đa dạng và phong phú cả trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đã tận dụng được các nền tảng hiện đại để phát triển kênh phân phối hàng hóa, sản phẩm. Chính phủ nhấn mạnh, việc xây dựng Luật Thương mại điện tử để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015 là rất cần thiết.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, dự thảo luật được thiết kế bao gồm 7 chương, 48 điều, trong đó quy định nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm các thông tin sau được công bố công khai và minh bạch: Thông tin về chủ sở hữu; thông tin về người bán, là một điểm mới so với Nghị định, phải hiển thị thông tin của người bán; thông tin về hàng hóa, dịch vụ…

Không được cung cấp thông tin gian dối

Đối với hoạt động bán hàng livestream, chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream ; người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện.

Bên cạnh đó, người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ; thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc trường hợp pháp luật quy định phải xác nhận nội dung quảng cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Như Ý

Thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bảo đảm tính thống nhất giữa quy định của luật này với quy định về nền tảng số, kinh tế số nền tảng trong dự án Luật Chuyển đổi số.

Về trách nhiệm chủ quản các loại hình nền tảng thương mại điện tử (Điều 13 đến Điều 19), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với đặc trưng của từng loại hình, mức độ tham gia của nền tảng vào quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện trên nền tảng.

Về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật Thương mại điện tử, phân định với những nội dung mang tính chất chung được điều chỉnh bởi Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng , Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…