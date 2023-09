Đề xuất quan trọng của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) chiều 22-9 (giờ New York - Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định thế giới đang ẩn chứa những yếu tố khủng hoảng nghiêm trọng về lòng tin, về hợp tác đa phương, về nguyên tắc và về nguồn lực.

Theo Thủ tướng, trách nhiệm của những nhà lãnh đạo trên thế giới là phải "cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thể hiện sự chân thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, ứng phó hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, thúc đẩy phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển".

Để làm được điều đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp chính mang tính toàn cầu. Đó là: Vun đắp lòng tin, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm; thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò trung tâm của LHQ; lấy người dân làm trung tâm; thúc đẩy các giải pháp tổng thể về kinh tế, chính trị, xã hội; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ đóng góp mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn nữa vào các ưu tiên của LHQ, trong đó có đẩy mạnh tham gia gìn giữ hòa bình, phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 Ảnh: VGP

Việt Nam cam kết cùng các nước duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; kiềm chế, tránh các hành động đơn phương, giải quyết tranh chấp, khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, hợp tác, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý công bằng.



Tối cùng ngày, tại trụ sở LHQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2-9 và 46 năm Việt Nam gia nhập LHQ. Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 78 Dennis Francis đánh giá sau 78 năm giành độc lập, Việt Nam đã phát triển phi thường, từ một nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình và năng động với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Từ khi gia nhập LHQ, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thực hiện đầy đủ, đề cao các giá trị của Hiến chương LHQ, là thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, Hội đồng Nhân quyền LHQ, tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan… Điều đó chứng tỏ cam kết của Việt Nam đối với mục tiêu chung của LHQ và có những đóng góp đầy ý nghĩa vào công việc chung của LHQ.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, làm việc với lãnh đạo NASDAQ và gặp các doanh nghiệp do sàn này giới thiệu. Nhân dịp này, NASDAQ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết Ý định thư để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, bền vững giữa hai bên.

Thủ tướng cho biết thị trường chứng khoán của Việt Nam đang tiếp tục phát triển. Việt Nam đề nghị NASDAQ tăng cường hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan của Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi.

Khẳng định Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, Thủ tướng đã trực tiếp trả lời câu hỏi của lãnh đạo các doanh nghiệp về chính sách phát triển khoa học - công nghệ, về tài chính, sử dụng đất đai, thủ tục đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, phát triển du lịch…

Trong một hoạt động khác, cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thị trưởng TP New York Eric Adams và chứng kiến Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cùng Thị trưởng New York ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố. Thị trưởng Eric Adams khẳng định New York coi trọng, sẵn sàng đóng góp tích cực hơn nữa cho quan hệ hai bên, đặc biệt trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, giao lưu thế hệ trẻ…; có các biện pháp hỗ trợ, giúp TP HCM trở thành trung tâm tài chính mạnh của khu vực và quốc tế.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Burundi, ông Evariste Ndayishimiye; gặp gỡ các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Mỹ và gặp mặt thân mật các bạn bè Mỹ...