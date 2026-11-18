Chính phủ đề xuất cho phép người vi phạm hành chính bị phạt từ 5 triệu đồng trở xuống được làm việc công ích thay nộp phạt nếu nhận lỗi và tự nguyện đề nghị.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đưa ra khi trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 18/11.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ, hội trường, Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, giải trình và chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng của dự thảo Luật.

“ Rà soát, bổ sung biện pháp ‘thực hiện công việc phục vụ cộng đồng’ là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế ”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Việc bổ sung quy định này cũng nhằm bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Nội dung đáng chú ý khác là dự thảo luật đã được rà soát, chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt đối với từng lĩnh vực.

Theo đó, Chính phủ đề xuất chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong một số lĩnh vực.

Việc quy định mức phạt và thời hiệu này nhằm phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Dự thảo Luật bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố.

“ Vì Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có các quy định giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức phạt tiền vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố cao hơn không quá hai lần mức phạt tiền chung ”, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Chính phủ cũng đề xuất bỏ quy định về bố trí từ các khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp ngân sách Nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại dự thảo Luật.

Dự thảo Luật đã chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế. Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Quy định được chỉnh lý nhằm bảo đảm thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cũng theo đề xuất mới nhất của Chính phủ, các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số không còn là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân và tránh bị lạm dụng.

Về thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ đã xin ý kiến Bộ Chính trị đối với phương án chuyển thẩm quyền quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo Văn bản 5841 của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đồng ý với định hướng chuyển thẩm quyền này.

Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung một số trường hợp thuộc diện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu được xem xét quản lý tại gia đình.

Trường hợp là đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được xem xét, áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đa số các nội dung trong dự thảo Luật đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý.

Về một số nội dung cụ thể, liên quan đến thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung này, trong đó, thống nhất xác định thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về môi trường biển và hải đảo là 2 năm.

Đồng thời, chỉnh lý quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hàng hải, giao thông đường thủy nội địa từ 2 năm như dự thảo xuống còn 1 năm.

Về đối tượng bị áp dụng hình thức phạt tiền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không có quy định về xử phạt tiền đối với cộng đồng dân cư và ban quản lý nhà chung cư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để thiết kế các nhóm lĩnh vực một cách hợp lý, làm cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính, phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở tầm khái quát. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp rà soát, đối chiếu dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với các dự thảo cùng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).