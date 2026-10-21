Đề xuất nghỉ ngày 27/7 hưởng nguyên lương: 13 ngày nghỉ lễ, Tết không quá nhiều

ĐBQH nhận định, nếu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, Việt Nam sẽ có tổng số 13 ngày/năm, không quá nhiều so với một số nước.

Nhận định trên được đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Đoàn Vĩnh Long) khi góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động , Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, tại phiên thảo luận chiều 21/10.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa.

Về Bộ luật Lao động, đại biểu Thoa bày tỏ đồng tình với đề xuất nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh, Liệt sĩ (ngày 27/7) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo đại biểu, nếu bổ sung thêm ngày 27/7 là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, tổng cộng số ngày nghỉ trong năm của Việt Nam là 13 ngày, không phải mức quá cao nếu so với một số quốc gia.

Bà Thoa cho rằng, bổ sung ngày nghỉ 27/7 không chỉ góp phần phân bổ hợp lý hơn thời gian nghỉ ngơi của người lao động mà còn mang ý nghĩa lịch sử, nhân văn sâu sắc.

“ Đây không đơn thuần là thêm một ngày nghỉ để vui chơi, mà là dành một khoảng thời gian chung của quốc gia cho hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách và giáo dục truyền thống ”, đại biểu Thoa nhấn mạnh.

Đại biểu Thoa mong muốn nếu đề xuất được Quốc hội thông qua, năm 2027, dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sẽ là năm đầu tiên người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày 27/7 theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi quy định về xác định ngày nghỉ lễ, Tết theo hướng bảo đảm tính thống nhất, tăng khả năng dự báo và tạo sự chủ động cho người sử dụng lao động.

“ Hiện nay, lịch nghỉ một số dịp lễ, Tết vẫn phải chờ quyết định và thông báo từng năm. Điều này phần nào làm giảm tính chủ động của người dân, người lao động, doanh nghiệp và các cơ quan cung ứng dịch vụ, phải chờ phê duyệt hàng năm ”, bà Thoa phân tích.

Từ thực tế này, bà Thoa đề nghị nghiên cứu cơ chế xác định lịch nghỉ lễ, tết linh hoạt hơn, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung như trước đây.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý không nên giao toàn quyền cho doanh nghiệp tự quyết định ngày nghỉ mà cần có những nguyên tắc thống nhất nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, giữ gìn giá trị văn hóa của các ngày lễ, Tết.

Đồng thời, việc xác định lịch nghỉ cũng phải bảo đảm sự phối hợp thuận lợi giữa cơ quan Nhà nước, các đơn vị công lập, các ngành liên quan và người dân trong quá trình giải quyết công việc, thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo đó, đại biểu đề xuất sửa đổi Điều 112 của Bộ luật Lao động theo hướng quy định rõ những ngày nghỉ cốt lõi, tổng số ngày nghỉ, nguyên tắc nghỉ bù và một số phương án tổ chức kỳ nghỉ để người sử dụng lao động được lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật.