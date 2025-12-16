Đề xuất mở rộng các gói tham gia BHXH linh hoạt, Bộ Tài chính nói gì?

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri có kiến nghị đến Quốc hội, trong đó đề nghị Chính phủ nghiên cứu có chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho nông dân và mở rộng các gói tham gia BHXH linh hoạt để khuyến khích người dân tham gia.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có phản hồi kiến nghị này. Theo đó, trước tình hình độ bao phủ BHXH tự nguyện tăng chậm mà một trong những nguyên nhân là do mức hỗ trợ đóng cho các đối tượng còn thấp, Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2025/NĐ-CP ngày 25-6-2025.

Trong đó, quy định người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm trên mức đóng hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định tại khoản 2 Điều 31 và khoản 1 Điều 36 của Luật BHXH.

Cán bộ BHXH TPHCM vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện

Cụ thể, đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 50% mức đóng (trước đây là 30%); người tham gia thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ bằng 40% (trước đây là 25%); bằng 30% đối với người tham gia là dân tộc thiểu số (bổ sung mới) và bằng 20% đối với người tham gia khác (trước đây là 10%).

Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng hỗ trợ ở nhiều mức khác nhau thì được hỗ trợ theo mức cao nhất. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng thời, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn ngoài mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp.

Như vậy, nếu người nông dân tham gia BHXH tự nguyện cũng sẽ được hỗ trợ với mức tương ứng nếu thuộc các đối tượng nêu trên.

Đối với đề xuất mở rộng các gói tham gia BHXH linh hoạt, Bộ Tài chính cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng các gói tham gia linh hoạt khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.