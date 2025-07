Đề xuất mô hình đổi pin, tận dụng cây xăng làm trạm sạc xe điện

- Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong: Thưa ông, hiện nay trên địa bàn Hà Nội có bao nhiêu xe máy chạy xăng, số lượng xe máy có thể chịu tác động từ chính sách ước tính bao nhiêu? Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội sẽ có kế hoạch, giải pháp tổng thể như nào để có thể cấm xe xăng trong khu vực vành đai 1 từ 1/7/2026?

Ông Phùng Công Sưởng đặt câu hỏi với khách mời dự tọa đàm.

Một vấn đề được dự luận đặc biệt quan tâm là hệ thống trạm sạc, dịch vụ cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Như chúng ta biết, hiện tại hệ thống trạm sạc là do doanh nghiệp tự phát triển và mới chỉ có VinFast xây dựng được hệ thống trạm sạc quy mô lớn, mật độ cao với 150.000 cổng, mật độ 3,5km/trạm, đáp ứng tốt cho nhu cầu. Hãng này cũng đang triển khai kế hoạch tăng lên 500 ngàn cổng sạc trong 3 năm tới để người dân yên tâm chuyển đổi xanh. Nhưng để thực hiện quyết liệt chủ trương lớn của Nhà nước thì vẫn rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc nhân rộng nhiều lần số lượng trạm sạc. Việc xây dựng và phát triển hệ thống trạm sạc sẽ được triển khai như thế nào ở Hà Nội trong thời gian tới, thưa ông?

Một vấn đề cũng rất được người dân quan tâm là an toàn cháy nổ, như chúng ta biết, đa phần các vụ cháy là do người dùng độ chế pin, sạc không đúng cách, đường điện không đảm bảo, chứ bản thân cái xe thì không thể tự cháy. Đặc biệt là các xe sử dụng pin LFP là công nghệ pin gần như không thể cháy. Do đó, chúng ta cần quan tâm đến vấn đề an toàn điện cũng như đảm bảo hạ tầng điện khi triển khai chính sách này? Vậy Hà Nội đã có sự chuẩn bị như nào cho vấn đề này?

Một vấn đề được quan tâm khác là việc hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng. Ông có thể cho biết, thành phố có kế hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng như thế nào trong thời gian tới để đảm bảo thuận lợi nhất, kết nối tốt nhất cho người dân sử dụng dịch vụ.

- Ông Phan Trường Thành - Trưởng Phòng Tài chính đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội:

Hiện nay số xe máy ở Hà Nội ước lượng 6,9 triệu phương tiện, trong đó khoảng 95% là xe sử dụng xăng. Khi triển khai lộ trình chuyển đổi xe điện trong vành đai 1 sẽ có 9 phường bị tác động trong đó có 6 phường nằm trọn trong vành đai 1.

Ông Phan Trường Thành.

Theo điều tra sơ bộ, trong vành đai 1 có lượng dân cư ổn định khoảng 600.000 dân, với tổng số xe máy tại chỗ khoảng 450.000 phương tiện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khảo sát sơ bộ số lượng cố định bên trong vành đai 1, chưa kể nhiều đối tượng đi từ bên ngoài vào vành đai 1. Để thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng, Hà Nội sẽ triển khai theo lộ trình, kế hoạch cụ thể:

Đầu tiên là khảo sát đánh giá, người dân, đối tượng chịu ảnh hưởng. Chúng ta phải có số liệu đầu vào mới làm được. Hiện đã có chính quyền địa phương 2 cấp, là nơi sâu sát nhất, gần dân nhất, tất cả số liệu điều tra là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Số liệu này cấp bách, cần thiết.

Thứ hai, sau khi có số liệu đầu vào, chúng ta cần hoàn thiện thể chế chính sách. Chúng ta cũng đã có Luật Thủ đô, gắn nội dung này với đề án vùng phát thải thấp đã được Hà Nội đưa ra trước đó.

Thứ ba, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Hạ tầng ở đây có 2 nhóm là giao thông vận tải nói chung và giao thông công cộng. Đây là yếu tố cốt lõi, Hà Nội không khuyến cáo người dân tiếp tục đi xe máy.

Thứ tư, xây dựng tiêu chuẩn khí thải cho xe máy và xác định có kiểm định khí thải xe máy hay không. Trong Chỉ thị 20, Thủ tướng cũng có yêu cầu quan trọng là Bộ Xây dựng sớm ban hành tiêu chuẩn về khí thải cho xe cơ giới.

Cuối cùng là công tác tuyên truyền, cùng với các cơ quan báo chí, truyền thông, sự tâm huyết của các nhà khoa học sẽ giúp lộ trình chuyển đổi được thành công.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội trao đổi nhiều vấn đề về chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Đối với câu hỏi về trạm sạc điện khi chuyển hết từ xe xăng sang xe điện, tôi xin chia sẻ thế này, hiện Hà Nội có khoảng 1.000 trụ sạc các loại, trong đó có 3 loại: Trụ sạc cho xe công cộng; trụ sạc cho ô tô; trụ sạc của xe máy, xe đạp điện. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu rà soát, quy hoạch trạm sạc điện rõ ràng. Từ quy hoạch, doanh nghiệp, nhà đầu tư mới biết đâu để đầu tư trụ sạc. Do đó, Hà Nội đang rà soát tổng thể các vị trí bến bãi đỗ xe trong vành đai 1 để lắp các trụ sạc. Người dân từ nơi khác đến có thể gửi xe, sạc, di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Câu hỏi đối với khu chung cư cũ sạc ở đâu rất thiết thực. Giải pháp lâu dài là thành phố đang chỉ đạo đề án cải tạo tất cả chung cư cũ, còn trước mắt phải khảo sát đánh giá nhu cầu của người dân, cần thì bổ sung nguồn điện; yêu cầu các điều kiện về điện phải quan tâm hơn. Tuy nhiên, Hà Nội không khuyến cáo mang hết vào hầm sạc. Trong vành đai 1 đang rà soát tất cả khu vực công cộng để bố trí các trạm sạc cho người dân. Mọi chính sách đưa ra phải đảm bảo tính khả thi. Chậm nhất trong năm 2025 người dân phải cảm nhận thấy.