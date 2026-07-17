Bộ Y tế đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến 3 tuổi và đề xuất chính sách khen thưởng cho gia đình sinh hai con là gái.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Dự thảo ra đời trong bối cảnh tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam vẫn ở mức cao, dù cơ quan chức năng đã nhiều năm nỗ lực kiểm soát.

Theo khoản 2 Điều 3 Dự thảo Thông tư, căn cứ tình hình thực tế, địa phương được lựa chọn và quyết định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cá nhân, cặp vợ chồng sinh con và nuôi con.

Theo đó, địa phương có thể khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với phụ nữ sinh con hoặc sinh đủ 02 con, trừ các trường hợp đã được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính theo điểm b, c và d khoản 1 Điều 14 Luật Dân số 2025, số 113/2025/QH15, gồm: phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ sinh con tại tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; và phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi.

Ngoài ra, địa phương có thể hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến đủ 12 tháng tuổi, 24 tháng tuổi hoặc 36 tháng tuổi; hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và áp dụng các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

Như vậy, Dự thảo đề xuất cho phép địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền nuôi con đến đủ 03 tuổi. Tuy nhiên, đây không phải chính sách mặc nhiên áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hưởng cụ thể sẽ do từng địa phương quyết định căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 4 Dự thảo Thông tư, để góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương có thể áp dụng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với gia đình sinh 02 con một bề gái, tức gia đình có 02 người con và cả hai đều là con gái, đồng thời nuôi con khỏe, dạy con ngoan, có con học giỏi hoặc thành đạt.

Các hình thức được đề xuất gồm tôn vinh, biểu dương gia đình sinh 02 con gái; miễn, giảm học phí; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và các chính sách phù hợp khác.

Theo Điều 7 Dự thảo Thông tư, kinh phí thực hiện các chính sách trên được bảo đảm từ ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Do Dự thảo chưa được thông qua, các nội dung nêu trên hiện mới chỉ là đề xuất.