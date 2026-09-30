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Đề xuất không thi hành kỷ luật cán bộ bằng các hình thức khác nhau và nhiều lần

chinhphu.vn
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Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất không thi hành kỷ luật cán bộ bằng các hình thức khác nhau và nhiều lần.

Cụ thể, Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 251/2025/NĐ-CP ngày 23/9/2025 của Chính phủ. Tại Dự thảo, Bộ Nội vụ đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 của Dự thảo.

Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 9 Điều 2 như sau:

“2. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm; không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.”.

“9. Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Trường hợp đã có quyết định kỷ luật về đảng thì hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính tính từ ngày quyết định kỷ luật về đảng có hiệu lực.

Bổ sung hiệu lực quyết định kỷ luật hành chính trong trường hợp kỷ luật buộc thôi việc

Trong thời gian này, nếu không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực, trừ trường hợp kỷ luật buộc thôi việc thì hiệu lực tính từ ngày ký quyết định kỷ luật hành chính.

Trong thời gian này, nếu không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Trường hợp cán bộ, công chức tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật đang trong thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật thì xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật mới có hiệu lực.

Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, công chức.

Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của cán bộ, công chức.”.

Tags

bộ Nội vụ

bộ tư pháp

Nghị định

kỷ luật cán bộ

công chức

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