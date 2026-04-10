Đề xuất hoán đổi lịch làm việc, nghỉ liền 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Nam An |

Nhiều người lao động kiến nghị hoán đổi ngày làm việc 23/11 để được nghỉ liên tục 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam khi quy định này được Quốc hội thông qua.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2026 tới đây được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Qua ghi nhận ý kiến, nhiều người lao động có đề xuất hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 24/11 được chọn là “Ngày Văn hoá Việt Nam”. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, do ngày 24/11 rơi vào ngày thứ Ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau, tức 5/12.

Qua đó, kỳ nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày liên tục từ 21/11 đến ngày 24/11/2026.

Về lâu dài, Tổng liên đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn đời sống lao động, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao động trong tình hình mới.

Trước đó, theo thông tin trên Báo Tin tức và Dân tộc, Cục Việc làm đã đề xuất bổ sung 24/11 là ngày nghỉ lễ khi sửa đổi Bộ luật Lao động sắp tới. Việc này nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị thống nhất chọn 24/11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đề xuất bổ sung thêm ngày 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam, lao động nghỉ làm hưởng nguyên lương và trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4-1/5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày.

Nếu ngày 24/11 được Quốc hội thông qua, số ngày nghỉ lễ chính thức trong năm sẽ tăng lên 12.

