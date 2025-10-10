Đề xuất hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương vừa có hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Bộ Công Thương trình Thủ tướng xem xét và quyết định một số vấn đề.

Trong đó, phạm vi điều chỉnh, Bộ Công Thương kiến nghị chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ được hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật; về tên gọi và phạm vi điều chỉnh có phạm vi hẹp hơn, chỉ quy định chính sách về hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Theo Bộ Công Thương, giai đoạn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật đối với hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện thời kỳ kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định này đến hết năm 2030.

Tại giai đoạn này, Bộ đề xuất chỉ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật đối với hộ gia đình nhà ở riêng lẻ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện (hỗ trợ tài chính gồm: Hỗ trợ về tiền lắp đặt từ nguồn ngân sách Nhà nước, tiền đầu tư lắp đặt công tơ điện 2 chiều do hộ gia đình thỏa thuận với bên mua điện, hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng).

Về mức hỗ trợ tiền lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình tối thiểu là 1 triệu đồng nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng (chưa bao gồm hệ thống lưu trữ điện).

Trường hợp có lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện đồng bộ với điện mặt trời hộ gia đình thì được hỗ trợ thêm tối thiểu 1 triệu đồng nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng.

Với số lượng khoảng 28 triệu hộ dân trên cả nước, để đạt được mục tiêu 50% số hộ dân (khoảng 14 triệu hộ dân) lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ theo Quy hoạch điện VIII, số tiền hỗ trợ trực tiếp có thể lên đến khoảng 42.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2026-2030, tính trung bình mỗi địa phương là khoảng 250 tỉ đồng/tỉnh/năm (chưa tính đến nguồn hỗ trợ lắp đặt công tơ điện hai chiều do chủ hộ thỏa thuận với bên mua điện dư, hỗ trợ vay vốn đầu tư lắp đặt từ ngân hàng chính sách xã hội).

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà từ năm 2026 đến năm 2030

Hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà được vay lãi suất 8,4%/năm

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cho rằng mức tiền hỗ trợ này là tối đa, còn thực tế phụ thuộc điều kiện ngân sách của địa phương và nhu cầu lắp đặt của hộ gia đình.

Về nguồn vốn vay ngân hàng, dự thảo 2 của Quyết định, Bộ Công Thương gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương, tổ soạn thảo đã đề xuất hình thức hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, góp ý dự thảo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rằng qua quá trình theo dõi xét thấy hình thức hỗ trợ lãi suất phát sinh nhiều khó khăn, bất cập, không phải là phương thức phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ khách hàng.

Theo đó, Bộ Công Thương tổ chức làm việc với cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, EVN và Ngân hàng Chính sách Xã hội, theo đó đã tiếp thu ý kiến, đề xuất phương thức hỗ trợ vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hộ gia đình có nhu cầu vay vốn (Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất lãi suất cho vay là 8,4%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay) trong dự thảo Quyết định.



