Đề xuất dừng mua điện theo giá thị trường

Theo Cục Điện lực, điển hình là các nhà máy nhiệt điện than sử dụng nguồn than nhập khẩu từ Indonesia (Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng). D o sản lượng than nhập khẩu suy giảm, hệ thống phải điều chỉnh kế hoạch huy động nhằm vừa đảm bảo phát điện, vừa tích trữ nhiên liệu cho các tháng cao điểm. Việc điều tiết này hiện mang tính chất hành chính, chưa phản ánh đúng cơ chế thị trường điện, khi các nhà máy có chi phí biến đổi thấp vẫn có xu hướng được huy động tối đa công suất theo nguyên tắc chào giá cạnh tranh.

Với các nhà máy điện khí cũng đối mặt với áp lực lớn từ cơ chế thị trường. Tại khu vực Tây Nam Bộ, các nhà máy Cà Mau 1 và Cà Mau 2 đã được huy động tối đa theo khả năng cấp khí. Tuy nhiên, theo phản ánh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), phần sản lượng phát vượt sản lượng hợp đồng (Qc) lại phải thanh toán theo giá thị trường giao ngay, vốn thấp hơn chi phí sản xuất, khiến nhà máy không đảm bảo thu hồi chi phí phát điện.

Một vấn đề khác là các nhà máy điện khí khu vực Đông Nam Bộ. Theo quy định, giá trần bản chào của các tổ máy được cập nhật theo chu kỳ tháng dựa trên giá nhiên liệu đầu vào. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, giá khí vốn tham chiếu theo giá dầu quốc tế biến động nhanh theo ngày, khiến giá chào không theo kịp chi phí thực tế. Hệ quả là nhiều nhà máy rơi vào tình trạng giá chào thấp hơn giá thành sản xuất.

Giá than tăng cao, nguồn cung giảm khiến các nhà máy nhiệt điện gặp nhiều vướng mắc.

Trước tình hình chi phí đầu vào một số nguồn điện tăng cao, EVN kiến nghị dừng thị trường điện , tức toàn bộ cơ chế chào giá cạnh tranh giữa các nhà máy điện sẽ tạm dừng, thay vào đó hệ thống sẽ chuyển sang điều độ tập trung. Khi đó, việc huy động nguồn điện không còn dựa trên tín hiệu giá thị trường mà do cơ quan điều hành quyết định theo kế hoạch và yêu cầu vận hành.

Cục Điện lực đánh giá đề xuất này hiện chưa có đủ cơ sở để xem xét do EVN chưa cung cấp đầy đủ các phân tích về tác động tới vận hành hệ thống, chi phí phát điện cũng như các hợp đồng mua bán điện hiện hữu.

Quan trọng hơn, cơ quan quản lý cho rằng việc duy trì thị trường điện trong bối cảnh khủng hoảng lại càng cần thiết. Cơ chế thị trường giúp duy trì tín hiệu giá và nguyên tắc huy động theo chi phí tối thiểu, qua đó tự động ưu tiên các nguồn điện giá thấp như năng lượng tái tạo và nguồn nhiên liệu trong nước, đồng thời hạn chế các nguồn có chi phí cao như LNG nhập khẩu.

“Nếu thị trường điện bị dừng, hệ thống sẽ đối mặt với nhiều hệ quả phức tạp. Các hợp đồng mua bán điện cũng sẽ bị tác động khi cơ chế thanh toán và nghĩa vụ tài chính giữa các bên được xây dựng trên nền tảng thị trường cạnh tranh, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng", Cục Điện lực đánh giá.

Thay vì dừng thị trường điện, Cục Điện lực đề xuất hướng xử lý linh hoạt trong khuôn khổ hiện hành. Trên cơ sở Nghị quyết 36, EVN và Petrovietnam được giao chủ động thỏa thuận các thông số vận hành như sản lượng điện hợp đồng (Qc), cơ chế huy động và hoán đổi giữa khí nội địa và LNG nhập khẩu; đồng thời rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá từ hàng tháng xuống hàng tuần; điều chỉnh giá trần chào nhiệt điện than lên ngang bằng với các nhà máy có chi phí cao hơn trong hệ thống, như tua-bin khí...

Tuy nhiên, Cục Điện lực lưu ý việc sửa đổi chính sách cần được cân nhắc thận trọng do đây là tình huống bất thường, chưa có đủ dữ liệu để đánh giá tác động dài hạn.