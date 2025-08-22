Đề xuất đưa Nga vào NATO để chấm dứt xung đột Ukraine, cựu nghị sĩ Mỹ nói 'cần hy sinh một số thứ'

Tờ Independent (Anh) đưa tin, Matt Gaetz - cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa của bang Florida (Mỹ) và từng là ứng cử viên tổng chưởng lý tạm quyền, hiện là người dẫn chương trình One America News - đã đề xuất rằng nên đề nghị Nga gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một cách để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Matt Gaetz đề xuất rằng nên đề nghị Nga gia nhập NATO. Ảnh: Getty

“Tôi có một ý tưởng. Đề nghị Nga gia nhập NATO”, Gaetz phát biểu trong chương trình The Matt Gaetz Show hôm 18/8. “Tất nhiên, để đưa ra 'củ cà rốt' này, [Tổng thống Mỹ Donald] Trump cần phải đạt được mọi điều ông muốn từ [Tổng thống Nga Vladimir] Putin về việc chấm dứt thù địch, hợp tác kinh tế và tranh chấp lãnh thổ.”

“Trước khi các vị nói rằng tôi bị điên khi nghĩ về NATO và Nga như những đối tác, thì ý tưởng này đã được các nhà tư tưởng chính sách đối ngoại cả cánh hữu lẫn cánh tả [Mỹ] đề xuất từ lâu rồi”, Gaetz nói thêm.

“Năm 1997, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện [Mỹ] đã tổ chức một phiên điều trần về việc mở rộng NATO. Ngoại trưởng Madeleine Albright của Tổng thống [Mỹ Bill] Clinton đã trình bày về sự hợp tác mang tính đột phá giữa NATO và Nga.”

“Chuyện đó đã không 'kết trái' bởi thay vì tăng cường hợp tác với Nga, tư duy thắng thế lại cho rằng chúng ta [Mỹ] phải mở rộng NATO và bao vây Nga”, Gaetz lập luận. “Chúng ta đã chọn bao vây thay vì hợp tác trong khi hợp tác có thể là một phần trong lộ trình hướng tới tương lai của chúng ta với Nga.”

Theo Independent, NATO được thành lập năm 1949 sau Thế chiến thứ hai để chống lại Liên Xô. Trong khi NATO nỗ lực thiết lập quan hệ đối tác với Nga sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, mọi hoạt động hợp tác đã chấm dứt khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

“Michael McFaul là đại sứ của Tổng thống [Mỹ Barack] Obama tại Nga. Năm 2006, ông đã viết một bài báo có tựa đề ‘Tại sao một nước Nga dân chủ nên gia nhập NATO’”, Gaetz tiếp tục. “Một lần nữa, điều này củng cố quan điểm rằng tư cách thành viên NATO là một phần thưởng xứng đáng, chứ không phải là một quyền lợi, nhưng tại sao không cho Nga cơ hội để đạt được điều đó?”

Independent đưa tin, Nga trở thành quốc gia đầu tiên tham gia chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO vào tháng 6/1994. Mục tiêu của chương trình này là mở rộng hợp tác chính trị và quân sự ở châu Âu.

Cuối tháng 5/1997, các nhà lãnh đạo NATO và Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin đã ký Đạo luật Sáng lập NATO-Nga, chia sẻ mong muốn “cùng nhau xây dựng một nền hòa bình lâu dài và toàn diện trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương (Euro-Atlantic) dựa trên các nguyên tắc dân chủ và an ninh hợp tác”.

Trong thời gian Tổng thống Vladimir Putin nắm quyền ở Nga, từ năm 2002 đến năm 2008, NATO và Nga đã tham gia Hội đồng NATO-Nga, nhưng các cuộc họp chính thức của hội đồng này đã chấm dứt giữa bối cảnh Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Gruzia năm 2008.

Trang web của NATO hiện tuyên bố rằng "Liên bang Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của các đồng minh."

"Việc Nga trở thành thành viên NATO không phải là chuyện ngày mai, nhưng để đạt được hòa bình, mọi người cần phải hy sinh một số thứ và đạt được một số thứ", Gaetz nói.

"Mọi người cần cảm thấy an toàn hơn trong hòa bình so với trong chiến tranh. Gây chiến thì dễ, tất cả những gì cần làm là tấn công. Xây dựng hòa bình thì khó, nhưng ít nhất chính quyền Trump đang đạt được tiến bộ. Chúng tôi tin rằng tiến bộ này có thể và cuối cùng sẽ dẫn đến việc NATO mở rộng sang Nga nếu tất cả mọi người đều hành động", ông nói thêm.