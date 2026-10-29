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Đề xuất điều chỉnh vị trí Trung tâm điều hành cao tốc Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Tuấn Lương
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Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh vị trí xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến cao tốc, thuộc dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Phối cảnh đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trong hồ sơ dự án, Trung tâm quản lý, điều hành giao thông được xác định tại phía phải tuyến, phía Tây đường Vành đai 4, ở góc Tây Bắc nút giao giữa Vành đai 4 với Đại lộ Thăng Long. Diện tích khu đất khoảng 5.625m², trong đó một phần nằm trong dải đất rộng 30m dự kiến bố trí tuyến đường sắt vành đai phía Tây.

Vào tháng 9-2026, Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đề xuất dịch chuyển vị trí trung tâm khoảng 100m về phía Tây Nam so với phương án đã được phê duyệt.

Khu đất dự kiến có diện tích khoảng 6.891m², tăng khoảng 366m² so với phương án ban đầu. Phía Tây Bắc khu đất giáp đê sông Đáy, phía Đông giáp dải đất dự trữ dọc đường Vành đai 4. Vị trí này có thể tiếp cận từ đường gom Vành đai 4 khi tuyến đường sắt chưa được đầu tư hoặc từ tuyến đường phía Tây Bắc; hình dáng khu đất cũng được điều chỉnh để phù hợp với hiện trạng khu vực.

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 – Phân đoạn 2 đang được tổ chức lập, khu vực đề xuất thuộc đất hạ tầng đầu mối, dự kiến xây dựng ga Tây Hà Nội của tuyến đường sắt vành đai phía Tây và đất cây xanh.

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đất cụ thể cho nhà ga hiện chưa được xác định rõ; đồng thời, chưa có kế hoạch triển khai đầu tư tuyến và ga đường sắt vành đai phía Tây. Trong khi đó, vị trí do doanh nghiệp đề xuất nằm gần nút giao liên thông giữa Vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long, tạo thuận lợi kết nối với tuyến cao tốc từ nhiều hướng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chấp thuận vị trí và phương án xây dựng theo đề xuất. Đồng thời, giao Sở Xây dựng cập nhật vị trí, chức năng khu đất vào Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 – Phân đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000, bảo đảm thống nhất giữa các quy hoạch.

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vành đai 4

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