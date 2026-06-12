Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý đề xuất mới nhất từ Bộ Công an

Đây là đề xuất mới nhất của Bộ Công an.

Thời gian trả bằng lái xe điện tử

Tại Điều 19 thuộc dự thảo Thông tư mới về công tác sát hạch, cấp và quản lý giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) dự kiến sẽ cấp tài khoản giấy phép lái xe điện tử cho tài xế vượt qua kỳ thi sát hạch trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đồng thời cập nhật ngay lên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử toàn quốc.

Đối với những người dân có nguyện vọng sở hữu bằng lái bằng thẻ nhựa PET vật lý, Cục CSGT hoặc Phòng CSGT địa phương sẽ tiến hành in ấn và bàn giao thẻ trong vòng 3,5 ngày làm việc tính từ khi kỳ thi sát hạch khép lại.

Người dân có thể lựa chọn nhận thẻ trực tiếp tại Phòng CSGT, thông qua trung tâm sát hạch, các cơ sở đào tạo lái xe (nếu có liên kết) hoặc đăng ký gửi chuyển phát qua đường bưu điện.

Thủ tục thi lại đối với bằng lái ô tô quá hạn hoặc bị mất

Dự thảo cũng quy định chi tiết quy trình xử lý đối với các bác tài sở hữu bằng lái xe ô tô các hạng đã hết hạn sử dụng, hoặc bị thất lạc bằng lái khi đã quá hạn. Quy định này áp dụng cho cả các trường hợp dùng GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp hoặc bằng lái do ngành Công an cấp khi đã thôi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Để được dự thi sát hạch lại, thông tin của người lái xe bắt buộc phải có trong hệ thống dữ liệu của Cục CSGT hoặc nằm trong sổ sách quản lý cấp phát gốc. Riêng với bằng lái quân sự bị mất, người dân cần bổ sung thêm giấy xác nhận từ đơn vị quản lý đã cấp bằng trước đó.

Các mức độ sát hạch lại được phân chia như sau:

Lưu ý hỗ trợ người dự thi:

Những người thuộc diện phải thi lại nếu có nhu cầu bổ túc tay lái, kiến thức có thể chủ động đăng ký ôn tập tại các trung tâm sát hạch hoặc cơ sở đào tạo lái xe.

Trường hợp tham gia sát hạch nhưng không đạt, người dân có thể tiếp tục đăng ký thi lại với Phòng CSGT để được sắp xếp lịch thi phù hợp.

Các trường hợp từ chối cấp lại bằng lái

Một điểm đáng chú ý trong Dự thảo là việc siết chặt quản lý đối với các đối tượng vi phạm giao thông. Cơ quan chức năng sẽ tạm thời chưa cho phép sát hạch cấp GPLX đối với những cá nhân đang có vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng chưa hoàn thành việc nộp phạt hoặc chưa chấp hành xong các quyết định xử lý hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra phương án cấp lại cho người bị mất GPLX khi bằng vẫn còn thời hạn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ từ chối cấp lại đối với hai trường hợp sau: