Trải qua hơn hai thập kỷ thi công dang dở dẫn đến hạ tầng xuống cấp và ngập úng, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất chấm dứt dự án đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long để lập một dự án mới với mục tiêu hoàn thành dứt điểm trong năm 2027.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội đề xuất quyết định dừng, chấm dứt thực hiện dự án xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long giai đoạn I (đoạn nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài).

Dự án này được thành phố phê duyệt từ năm 2004, giao UBND phường Đông Ngạc làm chủ đầu tư với tổng mức vốn hơn 206 tỷ đồng từ ngân sách. Tuyến đường được thiết kế dài khoảng 2,25 km, mặt cắt ngang 36-40 m cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Theo kế hoạch điều chỉnh, công trình có thời gian thực hiện từ năm 2008 đến 2023.

Hàng nghìn hộ dân tại hai phường Thụy Phương và Cổ Nhuế 2 nhiều năm qua phải sống chung với cảnh hạ tầng xuống cấp do dự án đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài thi công dở dang.

Sau khi khởi công vào tháng 12/2008, dự án phải tạm dừng thi công từ năm 2016 do bế tắc trong khâu giải phóng mặt bằng và xuất hiện nhiều bất cập về thiết kế. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 72% thiết kế (tương đương 1.800 m). Công tác giải phóng mặt bằng dù đã bàn giao 95,7% diện tích nhưng vẫn vướng mắc tại 8 hộ dân ở phường Thụy Phương và các khu tập thể thuộc phường Cổ Nhuế 2.

Bên cạnh điểm nghẽn mặt bằng, quá trình triển khai dự án còn bộc lộ những sai số về cao độ thiết kế. Hiện tại, mặt đường thấp hơn hiện trạng khu vực xung quanh từ 0,8-1 m. Việc hệ thống thoát nước chưa được đấu nối hoàn chỉnh đã khiến đoạn đường thi công dở dang thường xuyên ngập sâu 50-70 cm suốt hơn 10 năm qua.

Tình trạng ngập úng kéo dài phá hủy kết cấu mặt đường, kết quả kiểm tra cho thấy lớp bê tông nhựa không còn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Lũy kế đến tháng 10/2022, dự án đã giải ngân hơn 122 tỷ đồng (gồm chi phí xây lắp và giải phóng mặt bằng).

Đánh giá về thực trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội nhìn nhận sau 22 năm, dự án chưa hoàn thành mục tiêu trong khi quy hoạch khu vực đã có nhiều thay đổi. Phương án thiết kế cũ không còn phù hợp với hiện trạng, dẫn đến những hệ lụy kéo dài không thể xử lý dứt điểm.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương, Sở Xây dựng kiến nghị thành phố chấm dứt dự án cũ, giao UBND phường Đông Ngạc khẩn trương nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào năm 2027.

Để tháo gỡ điểm dừng, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm định chất lượng công trình, xác định điểm dừng kỹ thuật, rà soát nghiệm thu và thanh lý các hợp đồng đã ký kết nhằm bảo đảm không xảy ra thất thoát, lãng phí vốn. Cùng với đó, UBND phường Đông Ngạc có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và khẩn trương lập hồ sơ quyết toán phần chi phí đã thực hiện.