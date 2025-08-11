Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) chuẩn bị tổ chức chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng".

Chương trình được Hiệp hội tổ chức nhằm đề xuất triển khai việc đánh giá và xếp hạng tín nhiệm người có ảnh hưởng (KOL/KOC).

Cụ thể, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia sẽ đánh giá và xếp hạng tín nhiệm KOL trên không gian mạng làm căn cứ đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

Từ đó, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhãn hàng sẽ được hỗ trợ trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp; các bộ, ngành, địa phương cũng có căn cứ để lựa chọn KOL/KOC uy tín tham gia quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại và du lịch... Đồng thời, người tiêu dùng cũng sẽ được bảo vệ khỏi những nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình, gây hiểu lầm.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo "thổi phồng" về kẹo rau củ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Hiệp hội, "Tín nhiệm người có ảnh hưởng" cung cấp khung đánh giá toàn diện và có thể kiểm chứng, phục vụ phân loại và xác thực mức độ minh bạch - đạo đức - trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng trên không gian mạng; thiết lập chuẩn mực hành vi truyền thông phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo niềm tin cho các bên liên quan.

Về phạm vi, chương trình này áp dụng cho các cá nhân có sức ảnh hưởng, hoạt động trên các nền tảng số phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X (Twitter) và các nền tảng truyền thông trực tuyến tương đương.

Tiêu chí đánh giá gồm 5 nội dung chính, dựa vào các khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật, cụ thể:

Minh bạch nội dung và hoạt động quảng cáo: Gắn nhãn những bài đăng vì mục đích thương mại, giúp công chúng nhận biết, tránh hiểu lầm.

Lịch sử hành vi và đạo đức truyền thông: Không vi phạm pháp luật, phát ngôn kỳ thị, không phát tán thông tin sai lệch và cải chính công khai, kịp thời khi có sai sót.

Mức độ tương tác thực và phản hồi cộng đồng: Không sử dụng công cụ tăng tương tác ảo, nhận phản hồi tích cực từ công chúng và ứng xử tích cực trong khủng hoảng.

Sự phù hợp với thương hiệu và giá trị xã hội: Hình ảnh cá nhân phù hợp, thông điệp tích cực, không tạo scandal, hợp tác minh bạch.

Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Không công khai, không thu thập trái phép và thông báo quyền riêng tư.

Từ những tiêu chí trên, Hiệp hội sẽ đánh giá trên thang điểm 100. Để đạt điểm tối đa trong một trụ cột, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ các tiêu chí phụ tương ứng. Việc vi phạm hoặc thiếu minh bạch trong bất kỳ tiêu chí phụ nào sẽ dẫn đến trừ điểm theo cơ chế chấm điểm định lượng.

Tương ứng với số điểm đạt được, KOL sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng, có giá trị trong vòng 12 tháng. Để được cấp chứng chỉ, ngoài tổng điểm tối thiểu, KOL phải đáp ứng những tiêu chí quan trọng khác, như không vi phạm pháp luật trong một khoảng thời gian, và đã tham gia khóa học và vượt qua bài kiểm tra đạo đức và kỹ năng truyền thông, pháp luật.

Theo Hiệp hội, chương trình được triển khai dưới dạng dịch vụ thu phí do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia bảo trợ. KOL trả phí để được đào tạo (pháp luật, đạo đức và kỹ năng truyền thông) và đánh giá, xếp hạng, cấp chứng chỉ tín nhiệm.

"Nếu được cấp chứng chỉ, KOL sẽ trở nên đáng tin cậy và có uy tín, được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp ưu tiên hợp tác, được công chúng ưu tiên lựa chọn sản phẩm, dịch vụ do KOL quảng bá, cung cấp và được xem xét kết nạp vào Liên minh Niềm tin số", Hiệp hội An ninh mạng cho biết.

Cũng theo Hiệp hội, “Tín nhiệm người có ảnh hưởng ” là một trong những trụ cột để quy tụ, tập hợp, dẫn dắt và định hướng hoạt động của KOL, hướng tới xây dựng cộng đồng KOL có trách nhiệm, tích cực tham gia góp sức cho sự nghiệp phát triển đất nước, rất cần thiết và cấp thiết trong bối cảnh KOL ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với đời sống chính trị, kinh tế - xã hội hiện nay, trong khi chưa có cơ chế hữu hiệu để dẫn dắt, định hướng KOL.



