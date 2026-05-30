HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đề Văn thi vào 10 Hà Nội 2026: "Xã hội cần nhiều gắn kết nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối..."

Nhật Linh
|

Sáng 30/5, hơn 124.000 sĩ tử Hà Nội đã "chinh phục" môn Văn thi vào lớp 10 2026.

Sáng 30/5, hơn 140.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Đây là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh lớn nhất cả nước khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục ở mức kỷ lục.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi nhận 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào các khối chuyên. Với tổng chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ học sinh có suất học công lập chỉ khoảng 56% - mức thấp nhất cả nước hiện nay.

Đúng 8h, thời gian làm bài môn thi đầu tiên là Ngữ Văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội đã bắt đầu. Thời gian làm bài kéo dài 120 phút với hình thức tự luận. Theo đánh giá của một số thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), đề thi Văn năm nay vừa sức, bám khá sát với các vấn đề hiện nay của xã hội.

Đề Văn thi vào lớp 10 Hà Nội 2026: Kết nối xã hội và thách thức của thế hệ trẻ - Ảnh 1.
Đề Văn thi vào lớp 10 Hà Nội 2026: Kết nối xã hội và thách thức của thế hệ trẻ - Ảnh 2.

Đề thi môn Ngữ Văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội

Đề tuyển sinh lớp 10 Ngữ văn của Hà Nội năm 2026 ghi điểm mạnh mẽ nhờ một "mạch ngầm" tư duy cực kỳ logic và mang tính thời sự cao. Giữa bối cảnh thế hệ trẻ ngày nay đang đối mặt với hội chứng "cô đơn công nghệ", đề thi đã khéo léo mượn chất liệu thơ trong trẻo, giàu kết nối thiên nhiên của Thanh Thảo ở phần Đọc hiểu để làm bàn đạp, từ đó "chất vấn" thẳng vào thực trạng mất kết nối với thế giới thực của một bộ phận học sinh hiện đại ở câu Nghị luận xã hội.

Điểm hay của đề là không sa đà vào việc bắt thí sinh kể lể thực trạng hay nguyên nhân sáo rỗng, mà đi thẳng vào việc "đề xuất giải pháp". Lối ra đề này không chỉ kiểm tra được độ nhạy bén xã hội, tư duy hành động của học sinh mà còn có tính phân hóa rất cao, tách công thức "học vẹt" ra khỏi những bài viết có trải nghiệm và góc nhìn thực tế.

Tử vi ngày mới 30/5: 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, tài chính dư dả trong ngày cuối tuần
Tags

hà nội

đề văn

2026

Đề Văn thi vào 10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại