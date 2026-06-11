Đề thi Văn của 3 thí sinh ở TP.HCM bị lỗi in, phải mở đề dự phòng

Ở môn thi Ngữ văn, tại TP.HCM có 3 thí sinh nhận đề thi bị lỗi in, quá trình lấy đề dự phòng mất 3-5 phút nên điểm thi đã cho thí sinh bù giờ tương đương.

Sau khi kết thúc buổi thi môn Ngữ văn , Sở GD&ĐT TP.HCM đã có báo cáo nhanh về tình hình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó ghi nhận một số sự cố phát sinh tại các điểm thi và phương án xử lý.

Theo báo cáo, trong buổi thi đầu tiên có 505/138.311 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,36%.

Tại điểm thi trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), có 3 đề thi môn Ngữ văn bị lỗi in.

Hội đồng thi đã mở túi đề dự phòng để thay thế theo đúng quy định. Do phòng lưu giữ đề dự phòng cách xa phòng thi, thời gian di chuyển mất khoảng 3 - 5 phút nên lãnh đạo Hội đồng thi quyết định bù giờ làm bài cho các thí sinh bị ảnh hưởng.

Tại điểm thi trên địa bàn phường An Khánh, một giám thị bị đau bụng trong thời gian làm nhiệm vụ. Người này được đưa vào phòng y tế chăm sóc và được bố trí nghỉ coi thi trong buổi chiều cùng ngày.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương. (Ảnh: Lương Ý)

Tại điểm thi trên địa bàn phường Long Trường, có 2 thí sinh gặp vấn đề sức khỏe trong giờ làm bài. Trong đó, một thí sinh phải nhập viện. Điểm thi đã hỗ trợ đưa thí sinh đến cơ sở y tế và đề nghị nhà trường liên hệ lãnh đạo Hội đồng thi để được hướng dẫn thực hiện quy trình xét đặc cách theo quy định.

Trường hợp còn lại bị ngất xỉu ngay sau khi nhận đề thi. Thí sinh được đưa đến phòng y tế để theo dõi, xử lý. Sau khi sức khỏe ổn định, em trở lại phòng thi và tiếp tục làm bài bình thường, không được bù thời gian làm bài. Sự việc đã được lập biên bản theo quy định.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tại điểm thi trên địa bàn phường Tân Thới Hòa, một thí sinh trong quá trình làm bài đã bỏ qua trang 2 của giấy thi và làm trực tiếp từ trang 3. Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Hội đồng thi hướng dẫn thí sinh khóa trang 2 và tiếp tục làm bài ở các trang tiếp theo. Vụ việc được ghi nhận vào biên bản bất thường theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên được TP.HCM tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi lớn nhất cả nước.

Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TP.HCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.

Sau môn Ngữ Văn, chiều nay thí sinh bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 90 phút.