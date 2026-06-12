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Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2026 chính xác nhất

Hoa Trà
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Sáng 12/6, các thí sinh hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Sinh học.

VTC News tiếp tục cập nhật

Môn Sinh học là một trong các môn thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 . Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, mã đề được cập nhật để thí sinh, phụ huynh tham khảo:

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Tags

Sinh học

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