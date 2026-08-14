Đề thi lại môn Toán tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang có khó không?

Chiều 14/8, hơn 300 thí sinh tại Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi lại môn Toán trong vòng 90 phút. Kết thúc buổi thi, nhiều giáo viên nhận xét, đề môn Toán có một số câu hỏi khó, phân loại tốt thí sinh. Do đó, thầy cô dự đoán, thí sinh khó có thể đạt điểm 10.

Đúng 16 giờ, tất cả thí sinh dừng bút, để nộp bài thi cho các cán bộ coi thi. Sau đó, các em rời phòng thi, kết thúc ngày thi đầu tiên trong đợt thi lại lần này.

Dưới đây là đề thi môn Toán:

Đề thi môn Toán dành cho hơn 300 thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT tại THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đề Toán có nhiều câu hỏi khó, dự đoán ít điểm 10

Theo các giáo viên, đề môn Toán có một số câu hỏi khó, phân loại tốt thí sinh. Do đó, thầy cô dự đoán, thí sinh khó có thể đạt điểm 10.

Một giáo viên dạy Toán tại trường THPT ở Hà Nội nói rằng, đề thi Toán đã bám sát cấu trúc đề đợt 1 nhưng có một số câu khó hơn. Vì vậy, nếu học sinh tự làm bài, số điểm 10 sẽ khó xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, với đề thi này, nếu học sinh làm bài thực chất, sẽ phân loại đánh giá đúng năng lực từng nhóm học sinh.

Nhiều câu hỏi phân hóa

Thầy Phạm Thế Mạnh, giáo viên môn Toán, Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) nhận định, đề thi môn Toán dành cho thí sinh ở điểm trường THPT Chuyên Tuyên Quang chiều 14/8 có mức độ phân hoá tốt, nội dung phong phú, cấu trúc tương đối hợp lý và có khả năng đánh giá khá toàn diện năng lực Toán học của học sinh.

Theo thầy Mạnh, các câu hỏi được xây dựng theo nhiều cấp độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, tạo điều kiện đánh giá được nhiều nhóm đối tượng học sinh.

Ở mức độ cơ bản, đề kiểm tra các kiến thức nền tảng như quan hệ vuông góc trong không gian, vectơ, khảo sát sự biến thiên của hàm số, cấp số nhân, phương trình lượng giác…

Thầy Phạm Thế Mạnh

Chẳng hạn, câu hỏi về giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn, câu hỏi về cấp số nhân hay giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm giúp kiểm tra khả năng nắm vững kiến thức và thực hiện các thao tác toán học cơ bản của học sinh.

Ở mức độ vận dụng, đề đã yêu cầu học sinh kết nối và huy động kiến thức để giải quyết những tình huống có nhiều bước suy luận.

Tiêu biểu là bài toán thiết bị bơm nước vào bể ở Câu 3 phần II: học sinh phải khai thác đồ thị parabol, xác định hàm số biểu diễn tốc độ bơm, tính lượng nước thông qua tích phân và tiếp tục xử lý các yêu cầu liên quan đến thời điểm tốc độ bơm lớn nhất. Đây là dạng câu hỏi có giá trị đánh giá tốt năng lực mô hình hoá toán học, tư duy và giải quyết vấn đề.

Cũng theo thầy Mạnh, điểm nổi bật và mấu chốt của đề Toán này là hệ thống câu hỏi gắn với thực tiễn, được khai thác ở nhiều bối cảnh khác nhau.

Bên cạnh đó, bài toán vận tải hàng hoá bằng hai loại xe, với các giới hạn về số lượng hàng hoá và chi phí, thể hiện rõ yêu cầu tư duy tối ưu và ra quyết định trong một tình huống thực tế. Những câu hỏi này không đơn thuần kiểm tra khả năng tính toán mà yêu cầu học sinh đọc hiểu tình huống, lựa chọn mô hình toán học phù hợp, xử lý dữ liệu và đưa ra kết luận.

Đặc biệt, phần III có nhiều câu hỏi có tính phân hoá cao, như bài toán thể tích khối tròn xoay từ miền phẳng giới hạn bởi elip và đường tròn; bài toán sắp xếp quân cờ trên bảng 6×6; bài toán tô màu bảng ô vuông và bài toán hình học không gian về thể tích khối tứ diện.

“Đây là những câu hỏi đòi hỏi học sinh khá, giỏi phải có khả năng tổng hợp kiến thức, tư duy linh hoạt và lựa chọn chiến lược giải quyết vấn đề, qua đó tạo được sự phân loại tương đối rõ về năng lực”, theo thầy Mạnh.

Học sinh giỏi mới giải quyết được hết yêu cầu

Thầy giáo Đinh Cao Thượng, Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình nhận định, đề Toán có các câu hỏi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời có những câu hỏi với mức độ yêu cầu cao hơn nhằm phân hóa học sinh khá, giỏi.

Thầy giáo Đinh Cao Thượng

Một số dạng câu hỏi có sự tương đồng với đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, qua đó góp phần đánh giá và phân loại tốt học sinh, đặc biệt là những học sinh có năng lực nổi trội.

Nhìn chung, đề thi bám sát chương trình, các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu được thiết kế rõ ràng, không mang tính đánh đố.

Bên cạnh đó, khoảng 30% số câu hỏi đòi hỏi học sinh phải có tư duy linh hoạt, khả năng mô hình hóa toán học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây là những yêu cầu cần thiết để tạo sự phân hóa giữa học sinh khá và giỏi.

Đặt trong yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 và mục tiêu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, so với đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thì đề thi lần này có sự tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức và mức độ khó - dễ.

Tuy nhiên, thầy Thượng cũng nói thêm, ở các câu hỏi có mức độ phân hóa cao, đặc biệt là những câu hỏi đòi hỏi học sinh vận dụng linh hoạt và kết nối các kiến thức, học sinh cần có năng lực tốt mới có thể hoàn thành chính xác yêu cầu. Chẳng hạn, câu hỏi về xác suất ở phần trả lời ngắn đòi hỏi học sinh phải vận dụng linh hoạt kiến thức để giải quyết vấn đề, do đó, việc đạt điểm tối đa ở đề thi lần này không dễ.

Thí sinh bước vào điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang ngày 14/8 (ảnh: Thành Đạt)