Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc phong cách đỉnh thế nào mà gây xôn xao giới yêu thời trang?

Sở dĩ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee gây xôn xao là vì bà khác hẳn các Đệ nhất phu nhân trước kia vốn ăn vận dung dị và tiết chế, không để khí chất lấn át chồng. Tuy nhiên, bà Kim là một trường hợp đặc biệt. Korea Times nhận xét bà khắc họa hình ảnh "một người phụ nữ đẳng cấp, tinh tế, độc lập và chuyên nghiệp".

Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee có khí chất nổi bật, phong cách ăn mặc không sai một li.

Thật ra điều khiến công chúng bàn tán nhất chính là khí chất chứ không phải trang phục, vì bà Kim Keon-hee ăn mặc không sai một li so với chuẩn thanh lịch của thời trang xưa nay. Công thức màu pastel và các màu cơ bản trắng, đen đều giữ đúng chừng mực, váy dài qua gối, màu son nhã nhặn và không để lộ da thịt. Không thể nào bắt lỗi bà Kim, rất đẹp, nền nã sang trọng và đầy khí chất.



Bà Kim mặc đúng công thức của các Hoàng thất và Đệ nhất phu nhân: Son màu nhạt, váy dài qua gối, tone màu pastel hoặc trắng đen trung tính.

Lối ăn mặc của bà Kim không lạ đối với phương Tây. Set đồ trắng nổi bật, cài áo nhấn đơn giản là công thức muôn đời của các thành viên Hoàng gia.

Chuỗi ngọc trai 3 vòng quy chuẩn cũng là công thức từng được cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy thường xuyên áp dụng.

Đứng cạnh Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, bà Kim vẫn đẹp tinh tế nhờ các chi tiết thêu nổi tinh xảo trên áo, cùng tone màu trắng nên không phá tổng thể.

Đầm xám chuẩn mực, nhấn thắt lưng đúng nơi đúng chỗ khiến bà Kim vô cùng thanh lịch.

Đen và xanh ngọc lục bảo là combo màu rất sang trọng mà lại nổi bật.

Nhưng theo Giáo sư Cho Jin-man tại Đại học Nữ sinh Duksung ở Seoul, không thể so sánh bà Kim Keon-hee với bất kỳ người tiền nhiệm nào vì bà có nhiều điểm độc đáo từ phong cách, xuất thân cho tới tính cách: "So với những người tiền nhiệm, Đệ nhất phu nhân Kim rất khác biệt. Bà ấy sống một cuộc sống khác với những Đệ nhất phu nhân trước đây. Bà ấy có sự nghiệp riêng và rất năng động, do đó tôi nghĩ bà ấy sẽ không thể sống một cuộc sống như một cái bóng của người chồng".

Khí chất của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc không phải đương nhiên mà có

Phong cách của bà Kim Keon-hee thể hiện sự độc lập mạnh mẽ là vì bà vốn có sự nghiệp riêng chứ không chỉ là nội tướng. Bà Kim thành lập công ty sản xuất nội dung Covana Contents vào năm 2009. Từ đó, bà đã dẫn dắt công ty và tổ chức một số cuộc triển lãm thành công. Theo Straitstimes, bà Kim Keon-hee từng theo học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Kyonggi, sau đó nhận bằng Thạc sĩ về Giáo dục nghệ thuật và nhận bằng Tiến sĩ về Thiết kế nội dung kỹ thuật số. Bà Kim Keon-hee cũng từng tham gia giảng dạy tại các trường học.

Đa số người dân Hàn tự hào về hình ảnh Đệ nhất phu nhân của họ. Theo kết quả cuộc khảo sát với 1.000 người trên 18 tuổi tại Hàn Quốc của tổ chức nghiên cứu Data Research được công bố hôm 29/6, hơn một nửa (56,3%) số người được hỏi cho biết bà Kim Keon-hee "đang làm rất tốt vai trò Đệ nhất phu nhân". Tuy nhiên, 49,3% người tham gia khảo sát cho rằng Đệ nhất phu nhân Kim nên "giảm bớt cá tính" trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ. Giải thích cho số phần trăm ý kiến trái chiều này, giáo sư Cho Jin-man cho biết: "Thời gian đã thay đổi nhiều điều, nhưng người Hàn Quốc vẫn giữ quan điểm bảo thủ về các Đệ nhất phu nhân, và họ vẫn muốn Đệ nhất phu nhân là người vô hình cũng như hỗ trợ âm thầm cho đương kim Tổng thống".