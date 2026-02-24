"Đệ nhất mỹ nhân TVB": Giải nghệ sau khi cưới ông trùm khuyết tật hơn 15 tuổi, cuộc sống hiện thế nào?

Rời showbiz để gánh vác gia đình và thành công với sự nghiệp kinh doanh

Làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc) chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng hiếm có ai như Lê Tư, người đã nhiều lần bị số phận thử thách mà vẫn biến nghịch cảnh thành bước ngoặt. Công chúng từng nhớ đến cô qua nhiều vai diễn kinh điển. Ít ai biết, phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình đời thực còn nhiều thăng trầm hơn cả phim ảnh.

Lê Tư là biểu tượng nhan sắc đỉnh cao của màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).

Sinh ra trong một gia đình điện ảnh danh tiếng đã sa sút, Lê Tư sớm mang trên vai gánh nặng mưu sinh. Ông nội cô là Lê Dân Vĩ, người được mệnh danh là "cha đẻ của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)", nhưng vinh quang quá khứ không giúp gia đình tránh khỏi khó khăn. Cha cô mắc viêm màng não từ trẻ, suy giảm nghiêm trọng thị lực và thính lực, gần như không còn khả năng lao động. Mẹ cô phải làm tài xế xe tải để nuôi cả nhà, cuộc sống luôn trong cảnh chật vật.

Năm 14 tuổi, chứng kiến sự vất vả của mẹ và hoàn cảnh gia đình túng thiếu, Lê Tư quyết định nghỉ học để bước chân vào làng giải trí. Không chỗ dựa, không tài nguyên, cô bắt đầu từ những vai quần chúng nhỏ nhất, khi là người qua đường, khi là nhân viên phục vụ, miễn có thù lao là nhận. Lần đầu nhận tiền cát sê, cô xúc động đến run tay, bởi số tiền ấy đủ giúp cả nhà có bữa ăn no trong suốt một tháng.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn với nhiều vai diễn kinh điển, một trong số đó là Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký. Ảnh: Sohu.

Nữ diễn viên cũng quen mặt với khán giả truyền hình Việt với vai diễn trong Thâm cung nội chiến. Ảnh: TVB.

Vai Tô A Tế giúp Lê Tư vụt sáng thành sao hạng A.

Nhắc đến Lê Tư, khán giả nhớ ngay đến Tô A Tế trong loạt phim điện ảnh đình đám Người Trong Giang Hồ, đến Triệu Mẫn sắc sảo của Ỷ Thiên Đồ Long Ký hay Ngọc Oánh kiêu sa trong Thâm Cung Nội Chiến, hay Chúc Minh Huệ trong Quyền lực đen tối. Năm 2004, cô giành danh hiệu Thị hậu, sánh vai cùng Xa Thi Mạn, Thái Thiếu Phân và Tuyên Huyên trong nhóm "Tứ đại hoa đán" của TVB, sự nghiệp đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng phía sau hào quang ấy là câu chuyện về một người phụ nữ đã bước qua những thăng trầm nghiệt ngã để viết lại số phận mình.

Cuộc đời hơn bộ phim truyền hình dài tập

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, biến cố gia đình bất ngờ ập đến. Năm 2007, em trai cô, Lê Anh, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù giữ được tính mạng, anh bị liệt vĩnh viễn và phải ngồi xe lăn suốt đời. Thẩm mỹ viện do anh sáng lập đứng trước nguy cơ phá sản vì không có người điều hành. Trước lựa chọn giữa ánh đèn sân khấu và gia đình, Lê Tư không do dự khi cô tuyên bố rút khỏi showbiz, tiếp quản công việc kinh doanh và toàn tâm chăm sóc cha cùng em trai.

Lê Tư thời trẻ.

Chính trong giai đoạn khó khăn ấy, Mã Đình Cường xuất hiện bên cô. Hơn Lê Tư 15 tuổi, ông bị di chứng bại liệt từ nhỏ, di chuyển phải dựa vào nạng nhưng là nhân vật có tiếng trong giới tài chính Hong Kong. Hai người quen nhau trong một sự kiện từ thiện. Khi Lê Tư rơi vào khủng hoảng, ông không rời đi mà âm thầm hỗ trợ cô về tài chính lẫn nhân lực, giúp tìm bác sĩ tốt cho em trai và ổn định hoạt động kinh doanh.

Lê Tư kết hôn với doanh nhân hơn cô 15 tuổi năm 2008.

Năm 2008, thông tin Lê Tư kết hôn với Mã Đình Cường được công bố trong sự hoài nghi của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng cô lấy chồng vì tiền, hoặc tiếc nuối khi một ngôi sao đang ở đỉnh cao lại chọn rời showbiz để gánh vác gia đình. Trước những lời bàn tán, Lê Tư chọn im lặng và để thời gian trả lời.

Sau hôn nhân, cô rũ bỏ hào quang nghệ sĩ, dành phần lớn thời gian chăm sóc cha và em trai, từ sinh hoạt thường ngày đến các bài tập phục hồi chức năng. Song song đó, cô học cách quản trị doanh nghiệp, tự mình tham gia mọi khâu từ lựa chọn sản phẩm, đào tạo nhân sự đến quảng bá thương hiệu, nhiều đêm làm việc đến khuya mới trở về nhà.

Mã Đình Cường cũng là chỗ dựa vững chắc cho vợ. Ông không để khuyết tật trở thành gánh nặng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hỗ trợ nguồn lực và cùng Lê Tư chăm lo gia đình. Cuộc sống của họ, dù không trọn vẹn về thể chất, vẫn tràn đầy sự cảm thông và gắn bó. Sau đó, Lê Tư lần lượt sinh ba cô con gái, xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Từ minh tinh TVB đến nữ doanh nhân điều hành công ty niêm yết.

Những nỗ lực bền bỉ đã mang lại trái ngọt. Dưới sự điều hành của Lê Tư, chuỗi thẩm mỹ viện không chỉ vượt qua khó khăn mà còn phát triển mạnh mẽ, chính thức niêm yết tại Hồng Kông vào năm 2011. Từ một nữ diễn viên nổi tiếng, cô chuyển mình thành doanh nhân thành đạt, sở hữu doanh nghiệp có doanh thu hàng trăm triệu USD Hồng Kông (Trung Quốc) mỗi năm, với nhiều khách hàng là người nổi tiếng.

Ở tuổi U60, Lê Tư sống kín tiếng, bình yên bên người chồng mẫu mực và ba con gái. Ảnh: Wiebo Lê Tư.

Ở tuổi 54, Lê Tư không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhưng câu chuyện đời cô vẫn mang đậm chất điện ảnh, một cô gái xuất thân khó khăn vươn lên thành ngôi sao, rồi sẵn sàng rời bỏ hào quang để gánh vác gia đình, cuối cùng tái sinh với vai trò doanh nhân quyền lực. Thành công của cô không chỉ nằm ở khối tài sản hay địa vị xã hội, mà ở bản lĩnh lựa chọn và sự kiên định trước sóng gió.

Lê Tư vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và phong thái điềm đạm.

Giữa một làng giải trí vốn nhiều đổi thay, Lê Tư là minh chứng cho việc ánh hào quang có thể tắt đi, nhưng phẩm giá và nghị lực của một người phụ nữ thì không bao giờ phai nhạt. Cuộc đời cô, hơn cả một bộ phim truyền hình dài tập, là câu chuyện về lòng hiếu thảo, tình yêu bền bỉ và sức mạnh của sự tái sinh.