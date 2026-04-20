"Đệ nhất mỹ nhân" một thời, rút khỏi showbiz để tận hưởng cuộc sống bình yên

Những ngày tháng "kinh khủng" khi đối diện trầm cảm

Từng là tượng đài nhan sắc đình đám bậc nhất của màn ảnh Việt những năm 1990, Việt Trinh ghi dấu ấn với vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt buồn và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Cô nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Ngọc trong đá, Xương rồng đen và đặc biệt là Người đẹp Tây Đô.

Ngoài ra, Việt Trinh còn được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch". Thời kỳ hoàng kim, tên tuổi của cô xuất hiện dày đặc khắp nơi, từ màn ảnh rộng cho đến các sạp báo. Mức cát-xê của nữ diễn viên luôn nằm trong top cao nhất của giới giải trí. Thậm chí, có lúc chỉ trong khoảng nửa tháng tham gia quay video, Việt Trinh đã nhận thù lao lên tới 30 cây vàng.

Ở tuổi 54, Việt Trinh khiến công chúng bất ngờ khi cởi mở chia sẻ về quãng thời gian đối mặt với trầm cảm và hành trình vượt qua những ngày tháng đen tối trên trang cá nhân.

Việt Trinh cho biết, việc thừa nhận mình mắc trầm cảm là điều không hề dễ dàng. Cô từng trải qua giai đoạn hoang mang, sợ hãi và không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Thời gian qua, Trinh có chia sẻ với các bạn rằng mình bị trầm cảm. Trinh rất bất ngờ khi có nhiều người nhắn tin hỏi Trinh về triệu chứng, tại sao biết được rằng mình bị trầm cảm. Rất khó để một người chấp nhận chuyện mình bị trầm cảm, bản thân Trinh cũng vậy".

Theo Việt Trinh, những biểu hiện của cô lại đi ngược hoàn toàn với mong muốn. Đỉnh điểm là khi bác sĩ nhận định Việt Trinh có dấu hiệu trầm cảm. Cô kể: "Khi bác sĩ nói: "Chị Trinh ơi, em thấy chị một tuần nay đi khám 2-3 lần rồi mà vẫn chưa giải tỏa được. Em nghĩ chắc là chị bị trầm cảm". Trời ơi, lúc đó Trinh thiếu điều giận bác sĩ luôn. Trinh làm ầm lên: "Sao bác sĩ nói chuyện kỳ quá! Sao lại nói Trinh bị trầm cảm?"".

Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, tình trạng ngày càng nặng khiến Việt Trinh buộc phải nhìn nhận sự thật. Cuối cùng, cô nhận thấy bác sĩ nói có lý, nên đã gọi điện xin lỗi rồi đi khám tâm thần.

Sau khi điều trị, sức khỏe tinh thần của Việt Trinh dần cải thiện. Cô chia sẻ: "Sau khi uống thuốc, một tháng sau, tình trạng bệnh của Trinh giảm dần. Nhưng mình cũng không trông chờ hết vào thuốc".

Nữ diễn viên cũng chủ động thay đổi lối sống, tập thể dục điều độ, ăn uống khoa học, ngủ sớm và hòa mình vào thiên nhiên. Cô sửa lại nhà ở Bình Dương, làm một cái đồi nhỏ với nhiều cây xanh. Ngoài ra, cô cũng đi du lịch nhiều hơn.

Chính việc quay về với thiên nhiên, kết hợp vận động và cân bằng cảm xúc đã giúp Việt Trinh từng bước lấy lại tinh thần tích cực. Đây cũng là điều mà nhiều chuyên gia tâm lý khuyến khích trong quá trình điều trị trầm cảm: Kết hợp thuốc, trị liệu và thay đổi lối sống.

Tăng cân vì thuốc và những lời bàn tán

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất ở Việt Trinh là cân nặng. Cô thẳng thắn chia sẻ về điều này khi nhận nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng: "Nhiều người thấy Trinh hay đăng clip ăn rau, tập thể dục thì bảo sao Trinh ăn kiêng, tập mà giờ vẫn mập thù lù vậy, kêu Trinh nói xạo. Thực ra, tác dụng phụ của thuốc trầm cảm là khiến mình tăng cân. Nếu Trinh không tập luyện, ăn ít đi thì còn mập nữa".

Nữ diễn viên tiết lộ: "Thời mới bị trầm cảm, Trinh nặng 49-50kg, còn bây giờ là 63kg. Nếu không tập và ăn uống điều độ, Trinh nghĩ mình phải trên 70kg". Việc tăng cân không còn là nỗi ám ảnh với cô như trước. Thay vào đó, Việt Trinh học cách chấp nhận cơ thể và đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu.

Tận hưởng cuộc sống an yên sau biến cố

Mới đây, Việt Trinh gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm về cuộc đời. Trên trang cá nhân, cô viết những dòng nhắn gửi chính mình: "Này cô gái ơi! Hãy bình yên và hạnh phúc nhé! Tuổi thơ và thanh xuân của em đã đủ hỷ nộ ái ố rồi. Giờ hãy yêu thương bản thân mình nhất có thể nha em".

Lời nhắn giản dị nhưng sâu sắc ấy được cho là tiếng lòng của chính nữ diễn viên sau hành trình dài nhiều biến động.

Việt Trinh lựa chọn lùi lại phía sau ánh đèn sân khấu.



Sau nhiều năm, Việt Trinh trở lại với nghệ thuật, thậm chí thử sức ở vai trò đạo diễn. Dẫu vậy, cô dần lựa chọn lùi lại phía sau ánh đèn sân khấu. Năm 2022, nữ diễn viên chính thức tuyên bố giải nghệ sau hơn 30 năm hoạt động, khép lại một chặng đường rực rỡ nhưng cũng đầy thử thách.

Hiện tại, Việt Trinh rút lui khỏi showbiz, dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống thảnh thơi tại Bình Dương cũ (nay là Tp.HCM). Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm vườn, nấu ăn, tập thể dục và đi du lịch trên mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 50, Việt Trinh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong thái nhẹ nhàng và tinh thần lạc quan. Không còn hào quang sân khấu, nhưng cô lại tìm thấy sự an yên trong tâm hồn - điều mà cô hướng đến sau những năm tháng đủ hỷ nộ ái ố.