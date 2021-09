'Đệ nhất con nhà giàu' Tiên Nguyễn lại lên đồ chặt chém, ngồi nhẹ trên “cầu thang triệu đô” vẫn sang chảnh không ai bằng

Người ta thường kháo nhau rằng con gái khi ở nhà và lúc ra đường là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, một bên xuề xoà còn một bên lung linh xinh xắn hết sức. Thế nhưng "đệ nhất rich kid" Tiên Nguyễn lại là ngoại lệ.

Dù đang ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn khiến dân tình xuýt xoa bằng những bức hình cực xinh, cực xịn. Bài đăng mới nhất trên Instagram của cô nàng chính là ví dụ.

Tiên Nguyễn là gái xinh đi đầu trong phong trào ở nhà vẫn đẹp

Như thường lệ, Tiên Nguyễn tiếp tục "trình làng" một màn lên đồ chặt chém ngay tại gia với background quen thuộc là chiếc cầu thang trong căn biệt thự triệu đô bên sông Sài Gòn. Dẫu biết đã khen quá nhiều nhưng người ta vẫn không thể không thả tim tới tấp cho màn khoe sắc này. Đặc biệt, mọi người còn phải trầm trồ lên xuống trước thần thái sang chảnh cùng khí chất không lẫn vào đâu được của nàng rich kid.

Cũng trong loạt ảnh này, Tiên Nguyễn còn tiết lộ một chi tiết hài hước liên quan đến outfit mình chọn. Phần trên thì hoàn hảo quá rồi còn phần "kém hoàn hảo" thì nằm ở dưới. Đó chính là đôi giày của cô nàng.

"My glass slippers made out of plastic though" (Tạm dịch: Cơ mà hài thủy tinh của tui làm bằng nhựa mọi người ạ), Tiên Nguyễn viết.

Cô nàng hài hước tiết lộ việc mình đi hài thủy tinh làm bằng... nhựa

Sự dễ thương của Tiên Nguyễn không khỏi khiến netizen bật cười. Ai nấy đều an ủi không cần giày thủy tinh thì cô nàng trông đã giống công chúa lắm rồi.

- Giống công chúa bước ra từ cổ tích ghê.

- Huhu sang quá, xinh quá!

- Ngắm chị hoài không thấy chán luôn á.

- Ui chị ơi đi giày nhựa cho không đau chân, đi giày thủy tinh đau chân lắm.

Dù lên đồ chặt chém hay chỉ mặc đồ tập ở nhà, Tiên Nguyễn vẫn xinh hết phần người khác

Ảnh: Tổng hợp