Tiên Nguyễn đăng ảnh sinh nhật đón tuổi 25 nhưng bánh kem là số 23, nghe lý do ai cũng thấy chung nỗi niềm với rich kid

Nhắc đến giới rich kid Việt, Tiên Nguyễn luôn là một trong những cái tên xuất hiện đầu tiên với vị trí "đệ nhất con nhà giàu Việt". Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái ngút ngàn, vài ba bữa dân mạng lại thấy Tiên xuất hiện trên các mặt báo xoay quanh cuộc sống giàu có và sang chảnh.



Hiện tại, nàng rich kid còn được chú ý với khả năng giỏi giang khi phụ trách các vị trí quan trọng trong công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên dù ở bên ngoài có là tiểu thư sang chảnh hay doanh nhân siêu trẻ thì khi về nhà, Tiên Nguyễn vẫn chỉ là công chúa bé bỏng của gia đình mà thôi.

Mới đây, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã đăng ảnh đón tuổi 25 giữa rất nhiều lẵng hoa xinh đẹp. Cô nàng đã viết caption bày tỏ sự biết ơn khi có thêm một sinh nhật ấm áp nữa bên cạnh gia đình.

Tiên Nguyễn trong ngày sinh nhật

Được biết Tiên Nguyễn sinh năm 1997, tức là đã tròn 24 tuổi và bước sang tuổi thứ 25. Tuy nhiên có một chi tiết khá hài hước là một chiếc bánh kem của cô nàng lại là con số 23 kèm hình chuột Mickey cực kì dễ thương.

Giải thích cho chuyện này, Tiên Nguyễn đã bổ sung ngay ở phần caption: "I actually turned 25 but grandma thought I’m forever a baby to them" (Tạm dịch: Tôi thực sự đã bước sang tuổi 25 nhưng bà luôn nghĩ rằng tôi mãi mãi là một em bé).

Hoá ra người chơi hệ rich kid đôi khi cũng chung nỗi niềm như tất cả chúng ta thôi nhỉ?

Tiên Nguyễn cùng bà và mẹ

Phía dưới bức ảnh của Tiên Nguyễn, không chỉ dân mạng mà rất nhiều nhân vật "có số má" trên cõi mạng đã để lại bình luận chúc mừng như Meo Meo, Hoa hậu Phương Khánh, rich kid Thảo Nhi Lê, beauty blogger kiêm rich kid Chloe Nguyễn,...

Ảnh: IG nhân vật