Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch Tập đoàn Gold Time chiếm đoạt hơn 800 tỉ đồng

Ngày 5-8, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng ( Tập đoàn Gold Time ), về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Khắc Đồi - Ảnh: Th.H.

Trong vụ án này, cùng tội danh trên, Bộ Công an cũng đề nghị truy tố đối với các bị can Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10-2018, ông Đồi thành lập Tập đoàn Gold Time, đặt trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM. Ngay từ khi thành lập, Tập đoàn Gold Time đã yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh. Tuy nhiên, công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào.

Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của những người này là sử dụng hình thức đa cấp chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng để huy động vốn vào những dự án không có thực.

Tập đoàn Gold Time dùng tiền của người sau trả cho người trước. Sau khoảng 2 năm hoạt động, bị can Đồi và đồng phạm đã lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time. Qua đó, chiếm đoạt khoảng 844 tỉ đồng.