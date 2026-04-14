Đề nghị truy tố gã đàn ông xâm hại con gái ở TP.HCM

Minh Tuệ |

Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 8/2018, lợi dụng sự thơ dại của cháu Q.L., Ngô Văn Kế có 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục con gái.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Kế (SN 1979, ngụ tỉnh Nam Định) về tội “Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo kết luận điều tra, năm 2024, bà Đ.T.H. (vợ ông Kế) trong lúc dọn dẹp bàn học đã phát hiện mảnh giấy do con gái N.T.Q.L. (SN 2007) để lại, với nội dung bị cha ruột là ông Kế xâm hại. Sau đó, bà H. hỏi Q.L. và con gái N.T.Q.H. (SN 2004) thì cả 2 cho biết bị ông Kế hiếp dâm.

Sự việc được bà H. trình báo Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cũ, trình báo công an. Công an tỉnh này sau đó đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an quận Bình Thạnh cũ (TP.HCM) để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 20/4/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra. Đến ngày 7/10/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Kế.

Theo kết luận điều tra, Ngô Văn Kế là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Mặc dù ban đầu, Ngô Văn Kế khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại cháu N.T.Q.L., nhưng sau đó người này đã chối tội, phủ nhận toàn bộ lời khai của mình.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Công an TP.HCM đủ căn cứ kết luận khoảng tháng 8/2018, lợi dụng sự thơ dại của cháu Q.L., Kế có 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục con gái.

Đối với hành vi xâm hại cháu N.T.Q.H., quá trình điều tra đến nay, Công an TP.HCM chưa đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh Kế đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Do đó, Công an TP.HCM ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và đề nghị xử lý sau.

