Đề nghị truy tố cộng tác viên kinh doanh Đỗ Văn Bình SN 1995

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản; đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Đỗ Văn Bình (sinh năm 1995, trú tại tổ 5, khu Hoàng Thạch, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 02/2025, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Đỗ Văn Bình xin làm cộng tác viên cho anh Nguyễn Trọng Hoàng, người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái tại phường Quang Hanh.

Do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ, ngày 27/5/2025, Bình đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khách thuê xe nhằm tạo lòng tin để anh Hoàng giao chiếc xe ô tô Ford Ranger biển kiểm soát 14C-365.39. Sau khi nhận được xe, Bình mang đi cầm cố, lấy số tiền 140 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong thời gian sau đó, khi chủ xe nhiều lần yêu cầu trả lại phương tiện, Bình liên tục đưa ra các lý do khác nhau để kéo dài thời gian và che giấu hành vi vi phạm của mình.

Đối tượng Đỗ văn Bình - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Đến khi sự việc bị phát hiện, biết chiếc xe đang được một người khác quản lý, sử dụng tại phường Cao Xanh, rạng sáng ngày 07/9/2025, Bình tiếp tục mượn chìa khóa dự phòng của anh Hoàng rồi bí mật lấy lại chiếc xe nhằm đưa trả cho chủ sở hữu để tránh bị xử lý về hành vi đã thực hiện trước đó. Sáng cùng ngày, người đang quản lý, sử dụng chiếc xe phát hiện tài sản bị mất nên đã trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Đỗ Văn Bình đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đã được kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê tài sản cần nâng cao cảnh giác, thực hiện đầy đủ các biện pháp xác minh thông tin khách hàng, người cộng tác; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát tài sản nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.