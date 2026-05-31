Bắt tạm giam 2 thím cháu Đỗ Thị Thúy Nga và Trương Minh Quang

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 02 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội ngày 31/5 cho biết đã khởi tố 02 đối tượng là người nhà để điều tra về hành vi gấy rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Giảng Võ.

Trước đó, vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 19/5/2026, Trương Minh Quang (SN 1986, trú tại: phường Giảng Võ, Hà Nội) nhận được điện thoại thông báo mẹ đẻ của mình và vợ chồng bà Đỗ Thị Thúy Nga (SN 1974, trú tại: phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) là chú, thím của Quang, đang cãi nhau về việc đặt vị trí đồng hồ nước tại ngõ 15 Phan Kế Bính, phường Giảng Võ.

Khi về đến nơi nhìn thấy chú mình, Quang lập tức chửi bới, dùng tay đẩy và đấm vào mặt bên phải làm ông bị ngã xuống đất. Thấy vậy, mọi người xung quanh vào can ngăn nhưng Quang vẫn tiếp tục chửi bới.

2 bị can bị bắt tạm giam sau vụ xô xát - Ảnh: Công an Hà Nội

Lúc này, bà Nga từ cửa hàng nước cạnh đó thấy chồng bị đánh nên lao vào Quang giằng co, chửi bới. Sau đó, Nga vào trong cửa hàng lấy và ném 02 con dao thái thịt về phía Quang và thách thức Quang chém. Nhận

được thông tin, Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa các đối tượng về trụ làm rõ. Tại cơ quan Công an, Quang và Nga đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 02 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

