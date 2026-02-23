Ngày 23-2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có báo cáo gửi UBND Đà Nẵng về tình trạng máy bay không người lái (UAV, flycam) liên tục xâm nhập trái phép khu vực cấm bay, gây uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không trong cao điểm Tết.

Các vụ flycam, UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay gây mất an toàn hàng không nghiêm trọng

Theo báo cáo, trong hai ngày mùng 1 Tết (17-2) và mùng 6 Tết (22-2), sân bay Đà Nẵng ghi nhận các vụ flycam bay vào khu vực cấm, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn bay.

Cụ thể, mùng 1 Tết có 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp; mùng 6 Tết có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 9 chuyến phải dừng chờ cất cánh, 10 máy bay chờ trên không.

Việc gián đoạn khai thác đường băng đã gây chậm, trễ dây chuyền nhiều chuyến bay trong khung giờ cao điểm.

Trước diễn biến phức tạp, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 3 vụ việc điều khiển flycam vi phạm vùng cấm bay xảy ra trong dịp Tết.

Đáng chú ý, sân bay Đà Nẵng đề xuất tăng cường giám sát phòng không tại khu vực cấm bay và vùng vịnh Đà Nẵng nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời các thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, qua đó ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Bên cạnh đó, UBND các phường, xã nằm trong vành đai sân bay như An Khê, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hòa Cường và các khu vực tiếp cận hạ cánh gồm Hòa Xuân, An Thắng, Điện Bàn Bắc được đề nghị tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm Luật Phòng không nhân dân, bảo đảm an toàn tĩnh không sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng nhấn mạnh việc nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi vận hành flycam tự phát trong khu vực cấm bay, đồng thời cấm thả bóng bay, thả diều, chiếu đèn laser hoặc sử dụng nguồn sáng công suất cao gây ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

Trước đó, trưa 22-2, lực lượng chức năng tại sân bay Đà Nẵng phát hiện một flycam bay trái phép gần khu vực đường cất, hạ cánh phía Bắc sân bay. Ngay sau đó, cơ quan quản lý không lưu buộc phải tạm ngưng khai thác đường băng hơn 30 phút, từ 11 giờ 45 đến 12 giờ 15, khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp và dây chuyền.

