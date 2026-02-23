Ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, lãnh đạo xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên tổ chức khai xuân và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư tham gia livestream, giúp bà con nông dân trên địa bàn bán khoai tây đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Trong ngày đầu khai xuân, lãnh đạo xã Vũ Thư cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan trên địa bàn xã tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, chung tay bán khoai tây giúp Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Bình trên địa bàn.

Tại chương trình, lãnh đạo xã Vũ Thư trực tiếp hỗ trợ bán hàng và livestream bán sản phẩm khoai tây chất lượng cao trên các nền tảng mạng xã hội. Trong ngày đầu tiên, hoạt động này giúp tiêu thụ 4,5 tấn khoai tây giống Marabel - một trong những giống khoai có chất lượng cao, củ vàng, vị thơm ngon, phù hợp chế biến nhiều món ăn.

Nhiều người hưởng ứng, tham gia mua khoai tây chất lượng cao với giá thành chỉ 120 nghìn đồng/túi 15kg.

Sản phẩm được đóng gói theo túi 15kg với giá bán 120 nghìn đồng/túi, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và Nhân dân đăng ký ủng hộ.

Bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư cho biết, hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản lần này nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với bà con nông dân trong bối cảnh thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực nhằm góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập cho thành viên hợp tác xã, khích lệ bà con yên tâm sản xuất trong những vụ tiếp theo.

Trong ngày 23/2, lãnh đạo xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn bán được khoảng 4,5 tấn khoai tây.

Ông Nguyễn Văn Tảo, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Bình cho biết, vụ đông năm 2025, Hợp tác xã gieo trồng khoảng 5,1ha khoai tây. Ngay từ đầu vụ, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp, hệ thống tưới nước và phương án sản xuất phù hợp điều kiện thời tiết; đồng thời áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn sinh học...

"Yếu tố thời tiết thuận lợi nên năm nay khoai tây được mùa, củ to, bóng đẹp nhưng sức mua khá chậm, vắng bóng thương lái đến thu mua, không nhộn nhịp như mọi năm" , ông Tảo cho hay.