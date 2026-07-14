"Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ" ra mắt khán giả TP.HCM

Ca sĩ Thanh Duy gây ấn tượng khi hóa thân thành chú Dế Mèn đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh và luôn khao khát chinh phục thế giới.

Từ lâu, Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài không chỉ là tác phẩm văn học thiếu nhi quen thuộc mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Bên cạnh câu chuyện về hành trình phiêu lưu của Dế Mèn, tác phẩm còn gửi gắm nhiều thông điệp về tuổi trẻ, tình bạn, trách nhiệm và sự trưởng thành.



Sân khấu, trang phục được đầu tư chỉn chu, hoành tráng.

Lấy cảm hứng từ nguyên tác, tối 12/7 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), vở diễn nghệ thuật đa phương tiện Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ chính thức ra mắt khán giả.

Không chuyển thể trực tiếp từ tác phẩm của Tô Hoài, vở diễn xây dựng một câu chuyện mới, xoay quanh Dế Mèn khi đã trưởng thành và nhìn lại những lựa chọn, sai lầm cũng như hành trình lớn lên của chính mình. Qua góc nhìn này, những giá trị nhân văn của nguyên tác được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Mở đầu vở diễn, một ông Dế già xuất hiện dưới những tán cỏ và kể lại chuyến phiêu lưu đã làm thay đổi cuộc đời mình. Từ đó, khán giả được đưa trở về quá khứ với hình ảnh Dế Mèn thời trẻ do ca sĩ Thanh Duy đảm nhận - mạnh mẽ, kiêu hãnh và luôn khao khát chinh phục thế giới.

Trong ngôi làng côn trùng yên bình, Dế Mèn là nhân vật luôn muốn bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để khám phá thế giới rộng lớn. Khi không ai đồng ý cùng lên đường, Dế Choắt - người bạn nhỏ bé nhưng giàu lòng tin - quyết định đồng hành.

Thanh Duy với vai diễn Dế Mèn.

Rời quê hương, cả hai đến một đô thị sôi động, nơi Dế Mèn liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc thi tài và nhận được sự tung hô của muôn loài. Thành công khiến nhân vật ngày càng tự mãn, bị cuốn vào những lời kích động của Xén Tóc, sức hút bí ẩn từ Nhện Chúa và quyết định đối đầu với Chim Ác - sinh vật được xem là quyền lực và đáng sợ nhất - để chứng minh bản thân không biết sợ hãi.



Bất chấp lời khuyên của Dế Choắt, sự hiếu thắng đã khiến Dế Mèn đưa ra quyết định bồng bột, kéo theo những biến cố không thể cứu vãn. Từ đó, chuyến phiêu lưu trở thành bi kịch, buộc Dế Mèn đối diện với cảm giác ân hận, mất mát và cô độc. Nhân vật nhận ra có những bài học chỉ có thể đánh đổi bằng những điều quý giá nhất.

Sau hành trình dài, Dế Mèn trở về quê hương với nhiều trải nghiệm và sự đổi thay. Điều chờ đón cậu không phải sự trách móc mà là sự bao dung của những người từng gắn bó. Qua đó, vở diễn gửi gắm thông điệp rằng trưởng thành không nằm ở việc trở thành người mạnh nhất, mà ở khả năng nhận ra sai lầm, biết chịu trách nhiệm và sống tốt hơn với bản thân cũng như những người xung quanh.

Được phát triển từ cảm hứng của Dế Mèn phiêu lưu ký nhưng mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới, Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ không chỉ tái hiện một thế giới côn trùng giàu sức tưởng tượng mà còn gửi gắm hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Các nhân vật nổi bật trong vở kịc.

Thông qua sự kết hợp giữa nhạc kịch, âm nhạc, xiếc đương đại, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu, vở diễn đưa khán giả bước vào một không gian nơi tuổi trẻ, những sai lầm, sự bao dung và khát vọng trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình cùng hòa quyện trong một câu chuyện giàu cảm xúc.

Qua đó, tinh thần nhân văn mà nhà văn Tô Hoài gửi gắm trong tác phẩm kinh điển tiếp tục được lan tỏa bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới, gần gũi với công chúng hôm nay nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn những giá trị bền vững của văn học Việt.

Vở diễn do đạo diễn Kiki Trần đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo và Tổng đạo diễn. Thay vì xây dựng các tiết mục riêng lẻ, ê-kíp lựa chọn cách kể chuyện xuyên suốt, trong đó cảnh trí, âm nhạc, chuyển động và hiệu ứng sân khấu được kết nối để tạo nên mạch cảm xúc thống nhất.

Đồng hành với dự án trong vai trò Giám đốc Âm nhạc và Đồng sáng tạo nội dung, nhạc sĩ Việt Anh phụ trách phần âm nhạc, góp phần khắc họa tính cách nhân vật và dẫn dắt diễn biến câu chuyện.

Bên cạnh yếu tố giải trí, ê-kíp kỳ vọng dự án sẽ góp phần kết nối văn học, nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sáng tạo, qua đó đưa những giá trị của tác phẩm kinh điển đến gần hơn với khán giả đương đại. Theo kế hoạch, Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ sẽ tiếp tục có buổi công diễn vào cuối năm nay.