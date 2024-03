'Dễ mà khó' các bước để rèn ra một viên đạn pháo cho Ukraine

Hôm 3/3, sau cuộc họp với các đồng minh của Kiev ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra tuyên bố rằng Châu Âu đang "khan hiếm một số thành phần (để chế tạo đạn pháo) đặc biệt là thuốc súng".

Theo phó giám đốc Viện Quan hệ Chiến lược và Quốc tế (IRIS) của Pháp Jean-Paul Maulny, nguyên nhân đầu tiên của việc thiếu thuốc súng đó là hiện Châu Âu có rất ít nhà sản xuất chất hóa học này.



Hôm 1/3 một quan chức EU (Liên minh Châu Âu) ông Thierry Breton đã cho các phóng viên biết rằng Châu Âu cũng đang đối mặt với thách thức trong việc tìm kiếm nguyên liệu thô để làm thuốc súng vì loại bông đặc biệt để làm ra nó có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Thuốc súng không khói Nitrocellulose (còn được gọi là xenlulozo nitrat hay guncotton) là một hợp chất dễ cháy được hình thành sau khi cellulose tinh khiết tiếp xúc với axit nitric hoặc một chất nitrat hóa mạnh bằng công thức:

3HNO 3 + C 6 H 10 O 5 → C 6 H 7 (NO 2 ) 3 O 5 + 3H 2 O

Một lượng tương đương Nitrocellulose có khả năng đem lại năng lượng khí gấp 6 lần thuốc súng đen, khói tạo ra ít hơn và ít nóng hơn, chính vì vậy nó đã được chọn để thay thế người tiền nhiệm trong việc sản xuất liều phóng.