Mùi hương trầm phảng phất, không khí se lạnh của những ngày cuối năm luôn gợi lên trong lòng mỗi người Việt một cảm giác bồi hồi khó tả. Đó là lúc chúng ta hướng về tổ tiên, chăm chút lại góc tâm linh trong nhà để chuẩn bị đón một cái Tết đoàn viên. Trong nghi thức tiễn ông Công ông Táo chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp, việc bao sái bàn thờ và tỉa chân nhang là khâu quan trọng bậc nhất.

Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan, nhiều gia đình vẫn vô tình mắc phải những sai lầm tai hại. Không chỉ là chuyện sạch sẽ, đây còn là chuyện của "kính," của "tâm." Để một năm mới hanh thông, tài lộc không bị tán mát, có 3 đại kỵ tuyệt đối phải tránh khi thực hiện nghi lễ này mà không phải ai cũng tường tận.

Giữ cho bát hương "bất di bất dịch": Nguyên tắc vàng của sự ổn định

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, bát hương không chỉ là vật phẩm thờ cúng mà còn được ví như "ngôi nhà" của các bậc tiền nhân, là nơi giáng ngự của thần linh và gia tiên. Chính vì thế, sự ổn định của bát hương tượng trưng cho sự vững chãi của gia đạo. Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà nhiều người mắc phải khi lau dọn bàn thờ chính là tùy tiện nhấc bát hương ra ngoài hoặc xoay chuyển lung tung để lau chùi cho dễ. Theo các chuyên gia phong thủy, hành động này vô tình gây "động" bát hương, làm xáo trộn trường khí đang ổn định, có thể dẫn đến việc gia chủ gặp trắc trở trong công việc, gia đình thiếu hòa khí trong năm mới.

Cách làm đúng đắn và trọn vẹn nhất chính là sự cẩn trọng, nhẹ nhàng. Trước khi bắt đầu, người thực hiện nên tắm rửa sạch sẽ, thắp một nén hương xin phép thần linh, gia tiên cho phép được bao sái, dọn dẹp (hay còn gọi là xin khấn). Khi tiến hành tỉa chân nhang, hãy dùng một tay giữ chặt bát hương để đảm bảo nó luôn an vị tại chỗ, tay còn lại nhẹ nhàng rút từng chân hương một. Hãy nhớ, sự tĩnh tại của bát hương chính là sự bình yên của gia đình. Đừng vì một chút nhanh nhảu mà làm "động" đến phần âm, ảnh hưởng đến phúc khí của cả nhà.

Tuyệt đối không đổ tro và chân nhang vào thùng rác

Đây có lẽ là lỗi sai mà rất nhiều gia đình trẻ hiện đại mắc phải do thói quen sinh hoạt. Chúng ta thường quan niệm những thứ bỏ đi sau khi dọn dẹp đều là rác thải, nhưng với tro hương và chân nhang thì hoàn toàn khác. Tro và chân nhang là những vật phẩm đã qua lửa, mang tính hỏa và chứa đựng năng lượng tâm linh sau quá trình thờ cúng. Việc đổ thẳng chúng vào thùng rác, lẫn lộn với rác thải sinh hoạt ô uế bị coi là hành động bất kính, "phạm" thượng, khiến tài lộc bị hao tổn, may mắn khó tụ.

Thay vì vứt bỏ tùy tiện, hãy xử lý phần tro và chân nhang thừa một cách trân trọng và về nguồn cội. Theo quan niệm dân gian xưa, "mọi thứ sinh ra từ đất lại trở về với đất". Gia chủ nên gom gọn chân nhang, hóa tro (đốt thành tro) rồi thả trôi nhẹ nhàng xuống sông, hồ mát mẻ hoặc bón vào gốc cây sạch sẽ, nơi đất lành. Hành động này không chỉ đúng phong thủy, giúp mát mẻ cho gia tiên mà còn thể hiện lòng thành kính trọn vẹn của con cháu, mong muốn gửi gắm những điều tốt đẹp về lại với thiên nhiên, tuần hoàn luân chuyển sinh khí.

Nước lạnh hay hóa chất tẩy rửa mạnh: "Khắc tinh" của ban thờ

Khi lau dọn bàn thờ (bao sái), nhiều người tiện tay dùng nước lạnh từ vòi hoặc sử dụng các loại nước lau kính, xà phòng hóa chất với mong muốn làm sạch nhanh chóng. Tuy nhiên, bàn thờ là nơi tôn nghiêm, cần sự ấm áp và thanh tịnh, trong khi nước lạnh mang hàn khí, còn hóa chất lại mang mùi công nghiệp gay gắt, thiếu sự trang trọng. Việc dùng nước lạnh hay khăn bẩn để lau bát hương, bài vị bị xem là thiếu tôn trọng, làm giảm đi sự linh thiêng của không gian thờ tự.

Để "chiều lòng" bề trên và tẩy uế đúng cách, gia chủ nên chuẩn bị một nồi nước đặc biệt. Đó là nước đun sôi để ấm, được pha chế từ 5 loại thảo mộc (ngũ vị hương), hoặc đơn giản hơn là nước gừng ấm pha chút rượu trắng, nước vỏ bưởi. Hương thơm dịu nhẹ, nồng ấm của gừng, của thảo mộc không chỉ giúp làm sạch bụi trần mà còn có tác dụng xua đuổi tà khí, làm ấm không gian thờ cúng, thu hút vượng khí. Khăn dùng để lau dọn phải là khăn mới hoặc khăn chuyên dụng chỉ dùng cho bàn thờ, tuyệt đối không dùng chung với các việc dọn dẹp khác trong nhà. Sự tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị nước bao sái chính là thước đo lòng thành của gia chủ dâng lên tổ tiên.

Cuối cùng, dù tuân thủ bao nhiêu quy tắc phong thủy đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái tâm của người thực hiện. Việc tỉa chân nhang, dọn dẹp bàn thờ ngày 23 tháng Chạp không chỉ là một thủ tục bắt buộc, mà là cơ hội để con cháu nhìn lại một năm đã qua, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự che chở của ông bà, tổ tiên. Đừng làm qua loa, chiếu lệ. Hãy đặt trọn tâm trí vào từng cử chỉ, từ lúc thắp hương xin phép đến khi lau từng hạt bụi trên khung ảnh người đã khuất. Khi tâm ta sáng, lòng ta thành, thì dù mâm cao cỗ đầy hay đơn sơ đạm bạc, gia đạo cũng sẽ tự khắc bình an, lộc lá cũng theo đó mà về.

