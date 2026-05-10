Để con ở nhà một mình, bố mẹ bàng hoàng phát hiện bé 4 tuổi ngã từ tầng 11

Vụ việc được ghi nhận xảy ra vào ngày 11/4 khi cậu bé, có biệt danh là Xiaoming, bị bỏ lại một mình ở nhà tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, trong khi bố mẹ cậu đi giao hàng. Câu chuyện của cậu bé đã lan truyền rộng rãi trên mạng sau khi được báo Haibao News đưa tin vào đầu tháng Năm.

Cậu bé đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi ngã từ cửa sổ tầng 11 căn hộ của mình.

Mẹ của Xiaoming cho biết họ dự định trở về sau một thời gian ngắn và từng cảm thấy yên tâm về sự an toàn của con trai mình.

“Là vì ​​cửa chính và cửa sổ đều được khóa. Có camera giám sát nên chúng tôi có thể kiểm tra tình hình của con bất cứ lúc nào. Nhưng bằng cách nào đó, đứa trẻ đã lấy được chìa khóa cửa sổ và tự mở được cửa”, người mẹ nói với giới truyền thông.

Khoảng hai giờ sau, khi bố của Xiaoming trở về, ông phát hiện con trai đã mất tích. Ông xuống nhà tìm kiếm, chỉ thấy con trai nằm trên nền xi măng gần khu nhà ở của họ.

Hình ảnh Xiaoming nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ cho rằng cậu chỉ 5% cơ hội sống sót.

Người cha, họ Song, vội vã đưa cậu bé đến bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ đánh giá tình trạng của cậu là nguy kịch. Cậu bé bị gãy nhiều xương và gan, lá lách, phổi và thận đều bị tổn thương.

“Các bác sĩ nói với chúng tôi rằng tỷ lệ sống sót chỉ là 5%. Khi nghe điều này, chúng tôi cảm thấy như trời sập xuống”, ông Song nói.

Xiaoming được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và các bác sĩ cập nhật tình hình cho bố mẹ cậu hai lần một ngày.

“Mỗi lần gặp bác sĩ, chúng tôi đều rất lo lắng, sợ rằng bác sĩ sẽ báo tin xấu”, ông Song nói.

May mắn thay, 18 ngày sau, Xiaoming được chuyển đến phòng bệnh thường. Cậu đang được điều trị và phục hồi chức năng.

“Con trai tôi nhìn chung rất hiểu chuyện. Khi chúng tôi hỏi tại sao lại trèo lên cửa sổ, nó nói rằng nó nhớ tôi rất nhiều. Nó muốn xem chúng tôi có về nhà không”, người mẹ nói.

Bố mẹ của Xiaoming tin tưởng rằng cậu sẽ hồi phục hoàn toàn.

“Việc con trai chúng tôi sống sót là một phép màu”, họ nói.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu bé 4 tuổi. Cha mẹ cậu bé hy vọng cậu sẽ hồi phục hoàn toàn

Những trường hợp trẻ nhỏ sống sót sau khi ngã từ độ cao thường thu hút sự chú ý ở Trung Quốc đại lục.

Năm ngoái, một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, đã sống sót sau khi ngã từ tầng 25 nhà mình xuống một sân ga ở tầng 18 bên dưới.

Tai nạn xảy ra vì cửa sổ nhà cô bé bị lỏng.

Một số trẻ em khác lại không may mắn như vậy.

Trong một thảm kịch xảy ra năm ngoái ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, một bé trai 3 tuổi đã rơi từ hành lang tầng 27 và tử vong sau khi bị bỏ lại nhà một mình trong khi bà ngoại đi mua thực phẩm.

Luật Bảo vệ Trẻ em của Trung Quốc quy định rằng cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ em dưới 8 tuổi không có người trông coi. Tuy nhiên, hầu như không có người lớn nào bị buộc tội khi tai nạn xảy ra.