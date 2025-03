Nhiều bố mẹ cho con chơi với chó từ nhỏ không chỉ mang lại cho các bé niềm vui mà còn giúp phát triển nhiều kỹ năng quan trọng. Quả thật, những chú chó đã trở thành người bạn thân thiết, mang đến cho lũ trẻ sự gắn kết, tình yêu thương và những bài học ý nghĩa đầu đời. Câu chuyện của bà mẹ dưới đây chính là ví dụ.

Mới đây, một người mẹ đã nhận được nhiều quan tâm khi chia sẻ khoảnh khắc giữa chú cún có tên Maui và cậu con trai đang học mầm non của mình. Theo đó, khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ, chú chó Golden Retriever to lớn không chút do dự chạy đến và nằm thẳng lên người cậu chủ nhỏ. Chứng kiến cảnh tượng này, người mẹ không khỏi hốt hoảng.

Chị lo lắng chú chó to lớn sẽ đè lên thân hình nhỏ bé của con, nên đã hỏi cậu nhóc: "Con thấy chú chó có nặng không?". Thế nhưng phản ứng của cậu nhóc khiến người mẹ vô cùng bất ngờ, bởi lẽ cậu nhóc chỉ lắc đầu và nói mình đang thấy... rất vui. Câu trả lời của con trai làm chị phải "ôm tim", song lúc này đây là ôm tim vì thấy con trai mình quá dễ thương, quá ấm áp.

Khoảnh khắc cậu nhóc chơi đùa với thú cưng không chỉ khiến mẹ mà nhiều người khác "tan chảy" vì quá dễ thương

Khoảnh khắc cậu nhóc chơi đùa với chú chó này đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội "tan chảy" vì độ dễ thương. Sau khi bài đăng của người phụ nữ được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú và cảm động trước tình cảm của chú chó và cậu bé:

- Chó Golden ngoãn ngoãn vô cùng. Chúng tôn trọng người lớn tuổi và yêu thương trẻ nhỏ.

- Khoảnh khắc này đã khiến tôi tan chảy.

- Cậu nhóc đã học được về tình yêu thương và tình bạn nhờ việc chơi với chú chó. Đó là lý do tại sao tôi cho con mình chơi đùa với thú cưng từ nhỏ.

- Con trai tôi cũng có một "người bạn bự' như này và con rất yêu quý bạn của mình.

- Cậu bé ấm áp quá, câu trả lời của em hẳn đã làm mẹ em ấm lòng lắm.

Cho trẻ lớn cùng thú cưng đem lại lợi ích gì?

Theo tạp chí Parents, các chuyên gia đến từ Mỹ đã chỉ ra những lợi ích khi nuôi con vật tác động đến sự phát triển của con là:

- Hỗ trợ việc học của con:

GS Mary Renck Jalongo (trường Indiana University of Pensylvania) thông tin, các nhà giáo dục từ lâu đã cho rằng việc đưa động vật (chủ yếu là chó) vào trường học sẽ giúp việc học tập của học sinh tiến bộ rất nhiều.

GS Jalongo khẳng định nuôi thú cưng giúp cải thiện kỹ năng đọc của trẻ. Bên cạnh đó, khi theo dõi mức độ căng thẳng của trẻ, các nhà nghiên cứu nhận thấy con đỡ áp lực và đọc tốt nhất khi ở cùng động vật chứ không phải con người.

Các chuyên gia chỉ ra nhiều lợi ích khi bạn cho con chơi cùng thú cưng từ khi còn nhỏ

- Tăng gắn kết giữa con và các thành viên trong gia đình

TS Melson (Đại học Purdue ở Indiana) nói: "Bất cứ khi nào tôi hỏi trẻ em và bố mẹ của chúng xem liệu thú cưng có thực sự là một phần của gia đình hay không, hầu hết đều ngạc nhiên và trả lời: 'Tất nhiên là có rồi' với một thái độ khó chịu trước câu hỏi".

Nuôi thú cưng giúp các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau. TS Melson cho rằng thú cưng thường là tâm điểm trong các hoạt động mà cả gia đình làm cùng nhau. Ví dụ, cả nhà dắt chó đi dạo, cùng chải chuốt và cho nó ăn hay chơi với nó. Thậm chí, việc cùng ngồi xem con cá bơi trong hồ nước hay con mèo cố gắng đuổi theo cái đuôi của nó cũng mang lại lợi ích trong việc gắn kết thành viên trong nhà.

- Dạy trẻ cách yêu thương, chăm sóc người khác

TS Melson tin rằng cách tốt để dạy trẻ có kỹ năng quan tâm, chăm sóc người khác từ khi còn nhỏ là thông qua vật nuôi.

Trong nghiên cứu của mình, TS Melson đã theo dõi thời gian trẻ trên 3 tuổi dành để chăm sóc thú cưng và chơi với các em trong nhà. Theo đó, trong khoảng 24 giờ, những đứa trẻ sở hữu thú cưng đã dành 10,3 phút để chăm sóc thú và chỉ dành 2,4 phút cho em ruột. Từ đó bà kết luận, những con vật nuôi có tác dụng giúp trẻ học cách chăm sóc người khác tốt hơn.

- Mang tới cho trẻ cảm giác thoải mái

TS Melson cho hay, phụ huynh của những đứa trẻ nuôi thú cưng, đánh giá con họ ít lo lắng hơn. Thú cưng giúp trẻ học cách kết bạn, bắt chuyện dễ dàng hơn vì nó luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều đứa trẻ.

TS Melson từng hỏi một nhóm trẻ sở hữu thú cưng về những gì các em đã làm khi buồn, tức giận, sợ hãi hay khi có bí mật muốn nói ra. Hơn 40% trong số trẻ được hỏi đề cập tới việc chia sẻ những cảm xúc đó với thú cưng. Nói cách khác, thú cưng được là người bạn đồng hành tuyệt vời với trẻ.

Theo Sohu