Đế chế Điền Quân Color Man vẫn "ngập" trong nợ thuế: Số tiền lên tới hơn 78 tỉ đồng

Cụ thể, Công ty cổ phần Điền Quân Group đang nợ hơn 30,85 tỉ đồng tiền thuế; Công ty cổ phần giải trí số Điền Quân Network nợ 25,82 tỉ đồng; còn Công ty cổ phần giải trí số Điền Quân Network (HTKD) nợ 21,78 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số nợ thuế của ba doanh nghiệp trong hệ sinh thái Điền Quân do ông Đỗ Văn Bửu Điền (Color Man) gắn liền điều hành đã lên tới 78,45 tỉ đồng, tăng hơn 3 tỉ đồng so với năm trước. Ba doanh nghiệp này đều đăng ký tại địa chỉ 33 Vạn Kiếp, phường Gia Định, TP.HCM.





Công ty cổ phần Điền Quân Group có tiền thân là Công ty TNHH truyền thông và giải trí Điền Quân, thành lập năm 2006 trước khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần. Đây từng là một trong những đơn vị sản xuất nội dung giải trí lớn ở phía Nam, đứng sau nhiều chương trình truyền hình quen thuộc như “Thách thức danh hài”, “Giọng ải giọng ai”, “Sàn đấu ca từ”, “Thiên đường ẩm thực”...





Tên tuổi Điền Quân Group gắn với doanh nhân Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969, thường được biết đến với biệt danh Color Man. Trước khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí, ông từng là biên tập viên lâu năm của Đài truyền hình TP.HCM (HTV).





Từ năm 2023 đến nay, nhóm công ty Điền Quân liên tục xuất hiện trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế, đồng thời dừng sản xuất các chương trình giải trí từng tạo tiếng vang.





Ngoài ba doanh nghiệp nêu trên, ông Đỗ Văn Bửu Điền còn là người đại diện pháp luật của nhiều công ty khác. Tuy nhiên, trong số này có doanh nghiệp bị cơ quan thuế xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.





Đến cuối tháng 5/2025, ông Đỗ Văn Bửu Điền tiếp tục thành lập thêm hai doanh nghiệp mới gồm Công ty TNHH nước mát Sài Gòn và Little Giants Entertaiment Company Limited, đồng thời giữ chức Giám đốc tại cả hai công ty.

Nhóm doanh nghiệp Điền Quân trong danh sách nợ thuế của Thuế Cơ sở 14 TP.HCM.





Sau giai đoạn Điền Quân phá sản, Color Man chuyển hướng tập trung sang kinh doanh bánh mì cùng các sản phẩm thực phẩm, nước giải khát. Ông mở rộng chuỗi bánh mì tại TP.HCM và Nha Trang, đồng thời trực tiếp tham gia tuyển dụng và quảng bá thương hiệu. Dù vậy, trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội, ông cũng cho biết việc vận hành hệ thống tiệm bánh gặp không ít khó khăn do mô hình còn mới và lượng khách chưa ổn định.





Ngoài lĩnh vực bánh mì, Color Man còn triển khai thêm nhiều mô hình kinh doanh khác tại Nha Trang như tiệm nước mát Sài Gòn, quán ăn sáng, tiệm bia - đồ nhậu và cửa hàng tạp hóa. Ông từng chia sẻ bản thân không trực tiếp góp vốn mà chủ yếu đảm nhận vai trò vận hành, do có đối tác hỗ trợ tài chính.





Color Man cũng đăng tải nhiều video ghi lại việc đi tìm công việc làm thêm, bao gồm cả vị trí bảo vệ hay môi giới bất động sản tại Nha Trang với mức lương khoảng 2 triệu đồng/tháng nhằm kiếm thêm thu nhập “mua sữa cho con”. Các video này thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.





Song song hoạt động kinh doanh, ông vẫn duy trì kênh YouTube cá nhân với gần 2,5 triệu người theo dõi để chia sẻ về cuộc sống, công việc mới cũng như kinh nghiệm vượt qua giai đoạn khó khăn.





Theo danh sách do Thuế cơ sở 14 công bố, hiện có 2.495 người nộp thuế nằm trong diện nợ thuế với tổng số tiền nợ vượt 1.575 tỉ đồng. So với thời điểm tháng 10/2025, số lượng người nợ thuế đã tăng thêm 1.330 trường hợp, kéo tổng số nợ tăng thêm 461 tỉ đồng.





Trong danh sách này, Công ty TNHH địa ốc Đất Lành là đơn vị nợ thuế lớn nhất với hơn 103,38 tỉ đồng. Xếp sau là Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn với khoản nợ 50,5 tỉ đồng.

Công ty TNHH xây dựng - đầu tư và kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh đứng tiếp theo với số nợ gần 41,7 tỉ đồng, trong khi Công ty cổ phần Hưng Đạo Container nợ hơn 38 tỉ đồng.





Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng cũng ghi nhận số nợ lớn như Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Thiêm; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Star Beach; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Miền Đông; Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam; Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Sài Gòn... với mức nợ thuế hàng chục tỷ đồng.



