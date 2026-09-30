Để 2,5 tỷ đồng trong thùng hoa quả mang đi 'chạy' giám định tâm thần

Bà trùm Mai Anh khai để 2,5 tỷ đồng trong thùng hoa quả rồi bảo tài xế mang biếu một cán bộ công an nhằm nhờ "chạy" giám định tâm thần.

Sáng 30/9, phiên toà xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục phần xét hỏi.

Trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh khai vào Viện chữa trị từ tháng 2/2015, đến 2017 bị cáo trốn viện. Năm 2020 bị cáo tiếp tục vào điều trị, đến năm 2021 khi có dịch COVID-19, Mai Anh đi khám bệnh thấy phong toả nên trốn tiếp.

Về việc đưa tiền cho nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh khai đưa tiền vào các dịp lễ, Tết, 8/3. Bị cáo thừa nhận có đưa tiền cho nhân viên điều dưỡng nhưng không nhớ những ai.

Luật sư đề nghị bị cáo nêu tên những người được bị cáo đưa tiền, Mai Anh suy nghĩ rồi đọc tên: “Quân, Hường, Giáp, Nguyễn Công Đạt... bị cáo không nhớ cụ thể số tiền đã đưa”.

Về số tiền 100 triệu đồng và 198 triệu đồng đưa bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường), trả lời luật sư, Mai Anh nói số tiền này đều là để nhờ giám định cho Hằng.

Luật sư tiếp tục hỏi về chiếc xe máy điện và xe ba bánh mà Mai Anh tặng bị cáo Hoà. Mai Anh khai “không phải tặng mà bị cáo có người quen làm ở Vinfast nên bị cáo ứng trước tiền cho chị Hoà. Chị Hoà cũng mua rượu giúp bị cáo với số tiền tương đương, còn chênh mấy triệu không tính, vì thế bị cáo không cho rằng đây là hành vi đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại toà.

Mai Anh cũng phủ nhận nhận tiền để “chạy” giám định cho Mai Đức Thịnh, bị cáo lý giải tiền đó do một phụ nữ cùng chữa bệnh với Mai Anh đưa để nhờ mua đồ ăn cho Thịnh. Bị cáo không biết Thịnh là ai.

Luật sư tiếp tục chất vấn về việc Mai Anh gặp ông Trần Văn Trường để đưa tiền “chạy” giám định tâm thần cho nhiều người, tuy nhiên Mai Anh phủ nhận từng gặp trực tiếp ông Trường.

“Bị cáo rất thắc mắc tại sao anh Trường khai bị cáo gặp đưa tiền, bị cáo chưa từng gặp anh Trường để đưa tiền”, bị cáo Mai Anh khẳng định.

Tiếp đó, luật sư nêu loạt danh sách những người đưa Mai Anh tiền như bệnh nhân Lanh 200 triệu đồng, Vũ Hoa Vinh 100 triệu đồng, Đỗ Thị Loan 250 triệu đồng... Tuy nhiên, Mai Anh một mực cho rằng không quen biết, không nhận tiền của những người này.

Bị cáo nói chỉ quen vài người trong số đó sau khi họ đã vào viện điều trị.

Về cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo hồ sơ, Mai Anh nhận giúp cho con trai bà H. là Tiến Anh - bị can trong vụ “Mua bán trái phép chất ma túy” và cầm 2,5 tỷ đồng của “đương sự” để chạy bệnh án tâm thần cho Tiến Anh.

Cáo trạng xác định sau khi nhận tiền của gia đình Tiến Anh, Mai Anh không thực hiện việc tác động để người này được kết luận mắc bệnh tâm thần như thỏa thuận mà chiếm đoạt tiền để sử dụng.

Tại toà, Mai Anh khai mình có mối quan hệ quen biết trong ngành công an. Mai Anh đã đưa người tên Trung, công tác tại trong lực lượng công an ở Hải Phòng 2,5 tỷ đồng. Mai Anh để số tiền này vào thùng hoa quả rồi nhờ Hùng (lái xe của Mai Anh) đưa Trung.

“Người chuẩn bị thùng hoa quả là bị cáo, Hùng không biết việc này”, Mai Anh khai.