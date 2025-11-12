Sáng 12/11, Quốc hộ i thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối với việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại điều 30 khoản 2 quy định phạm nhân được sử dụng số tiền thưởng theo quy định, số tiền đó có thể được gửi ngoài tạm giam quản lý.

"Tôi tán thành và đề nghị bổ sung thêm là cho phép họ được gửi tiền về cho gia đình", đại biểu Tô Văn Tám kiến nghị.

Theo vị đại biểu đoàn Quảng Ngãi, có phạm nhân được gia đình gửi tiền vào nhưng nhiều phạm nhân gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, vì vậy nên tổ chức lao động cho họ, để họ có thu nhập và thu nhập này cho phép họ gửi về để góp phần khắc phục khó khăn cho gia đình. Đại biểu lưu ý, với những phạm nhân ưu tú nên thêm quyền này cho họ.

Đại biểu Tô Văn Tám thảo luận tại hội trường.

Góp ý về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ quan điểm đồng tình với việc bổ sung quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể, được lưu trữ tinh trùng, lưu trữ trứng.

Theo ông Hoà, vấn đề phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể người là rất cần thiết, quy định như vậy rất nhân văn. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần quy định chặt chẽ, chỉ được hiến mô không vì lợi nhuận về mặt kinh tế, và những người được nhận hiến mô là những người thân trong dòng tộc của người hiến mô.

Phải có điều kiện kèm theo chặt chẽ để không phát sinh những thủ tục pháp lý sau này. Bên cạnh đó, theo ông Hoà, những người hiến mô phải được khám sức khỏe để xem sức khỏe có tốt hay không.

“Ví dụ, sức khỏe không tốt, anh hiến thận cho người thân nhưng sau khi hiến xong thì suy dinh dưỡng, bị bệnh thì xã hội và gia đình cũng gánh nặng cho bản thân anh”, ông Hoà nêu ví dụ và đề nghị phải quy định điều kiện cụ thể và phải được sự giám định pháp y của đội ngũ y tế.

Về việc hiến tặng tinh trùng, lưu trữ tinh trùng, ông Hoà nêu đây là vấn đề rất khó khăn, bởi không phải việc hiến nào cũng có thể thực hiện ngay. Việc hiến mô, tạng hay thận có thể tiến hành ngay, nhưng tinh trùng phải lưu trữ, chờ đợi thời gian rất lâu dài và đòi hỏi phải xử lý về khoa học và hóa học rất lớn.

Vì vậy, trường hợp này cần phải có sự nghiên cứu sâu sắc, cụ thể hơn để đảm bảo lưu trữ trứng và tinh trùng được an toàn tuyệt đối, đỡ tốn chi phí. Ví dụ chi phí ai chịu, hay lưu trữ bị hư hao, mất mát sẽ phát sinh thủ tục pháp lý sau này.

Đại biểu Phạm Văn Hoà phát biểu tại hội trường.

Đối với xếp loại án phạt tù, ông Hoà bày tỏ quan điểm đồng tình với dự thảo Luật là bỏ quy định xếp loại tuần, quý, 6 tháng. Theo đó, đại biểu đề xuất xếp loại theo tháng và quý, bên cạnh đó cũng cần xếp loại 1 năm để còn tổng kết đánh giá xếp loại hàng năm.

Ông Hoà nhìn nhận, việc phạm nhân khắc phục hậu quả quả do hành vi mình gây ra là điều cực kỳ quan trọng, là tiêu chí hàng đầu trong việc xét ân giảm được tha tù trước thời hạn. Do đó cần phải được giữ nguyên như luật hiện hành.

“Ví dụ tham ô tài sản, xài đã đời xong để cho gia đình, vợ con mà không khắc phục, chờ đợi chấp hành tốt để được xét tha tù trước thời gian. Vì thế, việc khắc phục hậu quả do mình gây ra phải là tiêu chí hàng đầu. Nếu tiêu chí này không đạt thì anh không được xét giảm án”, ông Hoà nói.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cũng đề cập đến quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể, được lưu trữ trứng, tinh trùng. Ông Sang tán thành quy định về việc hiến mô, bộ phận cơ thể như dự thảo Luật. Đây là quy định rất nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện được nguyện vọng của phạm nhân được cống hiến cho gia đình cho cộng đồng.

Tuy nhiên, theo ông Sang, đây là vấn đề rất nhạy cảm, bởi chủ thể của việc này là người đang thi hành án phạt tù. Đây là quy định mới, trong khi chúng ta chưa đánh giá đầy đủ tác động về chính trị, xã hội, pháp lý cũng như điều kiện đảm bảo, đặc biệt là đánh giá về khả năng lao động học tập, cải tạo của phạm nhân sau khi hiến mô, hiến tạng.

Do đó, đại biểu đề nghị chỉ cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân của mình là ông bà, cha mẹ, anh chị, cháu chắt. Kèm theo đó là những điều kiện hết sức chặt chẽ như: phạm nhân tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận, có đủ điều kiện sức khỏe, và kèm theo điều kiện là phải có thời gian thi hành án phạt tù từ 5 năm trở xuống.

“Sau một thời gian thực hiện thấy tốt thì mới cho áp dụng thực hiện ngoài cộng đồng”, ông Sang khuyến nghị.