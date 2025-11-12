HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

Ca Linh |

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi TP Cần Thơ đã có thông tin về chữ ký... thấy kỳ kỳ của giám đốc văn phòng đăng ký đất đai.

Hai ngày qua, trên một tờ báo đăng tải phản ánh của người dân về việc chữ ký toàn nét ngang, nét dọc "thấy kỳ kỳ" của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Chữ ký của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều người dân cho rằng đây là tài sản lớn, gắn liền với họ trong một thời gian dài, thậm chí cả đời, qua nhiều thế hệ mà ký như dấu "quẹt" như vậy thì... trông rất kỳ.

Sáng 12-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho hay chữ ký của ông Đ. được đăng ký với Kho bạc Nhà nước.

"Tuy chữ ký hơi "ngộ" nhưng chữ ký này được pháp luật chấp nhận. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài chữ ký còn thể hiện con dấu nên có giá trị pháp lý, không ai dám giả mạo đâu" - vị lãnh đạo này nói.

