Giả gái trên màn ảnh Hàn không ít nhưng chủ yếu là những tạo hình mang chất tấu hài trong những phân cảnh đậm chất giải trí. Jang Dong Yoon của Tiểu Sử Chàng Nokdu là một trong số những trường hợp hiếm hoi có tạo hình giả gái một cách nghiêm túc. Việc giả gái của anh cũng kéo dài trong khá nhiều tập phim chứ không phải chỉ ở một vài phân cảnh.

Trong phim, Jang Dong Yoon vào vai Jeon Nokdu. Sau khi gia đình bị truy sát không thành công, Nokdu đã lần theo dấu vết để đi tìm đám sát thủ cũng như khám phá thân thế thực sực của bản thân.

Phát hiện tung tích nhóm sát thủ ở làng góa phụ, nơi cấm đàn ông lui tới, Nokdu buộc phải cải trang thành nữ nhân để đến sống tại ngôi làng này, tại đây không ít tình huống bi hài đã xảy ra.



Với gương mặt thanh thoát, Jang Dong Yoon không gặp nhiều khó khăn khi hóa thân thành một nữ nhân. Được biết nam diễn viên đã cật lực giảm cân để có thể nhập vai một cách tốt nhất, mang đến một "góa phụ Nokdu" nhẹ nhàng, thanh thoát nhất có thể.

Và thành quả là khán giả đã được chiêm ngưỡng một nhan sắc xinh đẹp tới mức khó hiểu của Jang Dong Yoon trong tạo hình nữ nhân. Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng Jang Dong Yoon còn xinh đẹp hơn cả nữ chính Kim So Hyun.

Gương mặt thanh thoát của Jang Dong Yoon khi giả gái

Lăm le giành luôn vị trí nữ chính của Kim So Hyun

Về phần Jang Dong Yoon, anh là nam diễn viên sinh năm 1992, trực thuộc công ty Dongyi. Vào nghề năm 2016, Tiểu Sử Chàng Nokdu chính là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Jang Dong Yoon, giúp anh được nhiều khán giả biết đến và yêu thích hơn. Đáng tiếc sau tác phẩm này, Jang Dong Yoon lại không thể tiếp tục duy trì sức hút.

Từ Tiểu Sử Chàng Nokdu cho đến nay, Jang Dong Yoon đóng thêm 2 phim. Trong khi Search không gây được tiếng vang dù chất lượng ổn áp thì Joseon Exorcist lại bị cấm chiếu ngay sau khi lên sóng 2 tập đầu tiên với lý do nội dung xuyên tạc lịch sử.

Đóng chính trong một bộ phim bị cấm chiếu vì vấn đề nhạy cảm, tên tuổi của Jang Dong Yoon bị ảnh hưởng không nhỏ. Thời điểm hiện tại, Jang Dong Yoon có tới 7 dự án mới nhưng tất cả đều chưa phát hành hoặc chưa bấm máy, bao gồm My Man Is Cupid, The King of the Desert, The Fairy and the Bald Idol, Oasis và ba phim điện ảnh là Project Wolf Hunting, Long Distance, After.

